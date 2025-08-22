EEUU

Aranceles de Trump «causan caos» entre los ‘gamer’ por el inesperado aumento de precio de popular consola

Por Luis Alfredo Ledezma
En una decisión que ha sacudido al mercado gamer estadounidense, Sony anunció un aumento de $50 dólares en el precio de todos los modelos de la PlayStation 5.  
En una decisión que ha sacudido al mercado gamer estadounidense, Sony anunció un aumento de $50 dólares en el precio de todos los modelos de la PlayStation 5.  

De acuerdo con fuentes consultadas por CNN, la medida sobre la PlayStation 5, efectiva desde este jueves 21 de agosto, responde directamente a los nuevos aranceles impuestos por la administración del presidente de EEUU, Donald Trump, que encarecen los productos tecnológicos importados desde Asia.  

LEA TAMBIÉN: CESÓ LA TREGUA COMERCIAL: TRUMP IMPUSO NUEVO ARANCELES A DECENAS DE PAÍSES

En consecuencia, la PS5 estándar pasará de $499 dólares a $549 dólares. La Digital Edition subirá de $449 dólares a $499 dólares y la PS5 Pro alcanzará los $749 dólares, frente a los $699 dólares que costaba hasta ahora.  

Este ajuste llega en un momento crítico para la industria de los videojuegos, que esperaba un repunte gracias a lanzamientos como “Grand Theft Auto VI” y la anticipada Switch 2 de Nintendo.  

Sin embargo, el aumento de precios y retraso de títulos clave han generado incertidumbre sobre el crecimiento del sector. Sony, que ya había incrementado precios en Europa y otras regiones meses atrás, enfrenta ahora el desafío de mantener su competitividad frente a rivales como Microsoft y Nintendo. 

La compañía japonesa había advertido desde mayo que los aranceles estadounidenses podrían costarle hasta 680 millones de dólares en el año fiscal. Situación que afectaría la producción de hardware, juegos y semiconductores.  

Aunque intentó mantener los precios estables, la presión económica global terminó inclinando la balanza. Isabelle Tomatis, vicepresidenta de mercadeo global de Sony Interactive Entertainment, calificó la decisión como “difícil pero necesaria” para enfrentar el entorno económico complejo. 

REACCIÓN POR AUMENTO DE PLAY STATION

La comunidad gamer en EEUU ha reaccionado con frustración. Aunque los accesorios como los controles DualSense y los headsets Pulse no verán incrementos, el golpe al bolsillo es evidente. Especialmente, para quienes esperaban adquirir una consola antes de la temporada navideña. 

Por ahora, lo único cierto es que comprar hoy resulta más económico que esperar unas semanas. Es por ello, que se recomienda aprovechar los días previos al aumento de precios. Tiendas como Amazon, Best Buy, Walmart y Target todavía mantienen los precios actuales, ofreciendo una pequeña ventana para ahorrar. Por ejemplo, la PS5 Digital Edition sigue disponible por $449 dólares, la versión estándar por $499 dólares y la PS5 Pro por $699 dólares. 

