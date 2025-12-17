Alerta sanitaria por más de 60 casos de infección por salmonela, hay 13 hospitalizaciones en EEUU

Un brote de salmonela vinculado a huevos contaminados en California (EEUU) ha dejado al menos 63 personas infectadas y 13 hospitalizadas, lo que ha generado una alerta sanitaria y el retiro masivo de productos de la marca Vega Farms.

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés) confirmó que los huevos contaminados fueron distribuidos principalmente en supermercados, restaurantes y cooperativas del estado.

El brote, detectado a inicios de diciembre, obligó a la empresa Vega Farms, con sede en Dixon, a retirar voluntariamente sus huevos marrones con cáscara, identificados con el código de manipulador 2136 y fechas de caducidad hasta el 22 de diciembre.

La medida busca frenar la propagación de la bacteria. También proteger la salud pública, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

¿QUÉ ES LA SALMONELA?

La salmonela es una bacteria capaz de provocar la enfermedad conocida como salmonelosis, de acuerdo con los CDC.

Este microorganismo habita en los intestinos tanto de seres humanos como de animales. El contagio ocurre principalmente al consumir alimentos o agua contaminados, o al tener contacto directo con animales y los espacios donde se desenvuelven.

Según cálculos de los CDC, la salmonela es responsable de aproximadamente 1,35 millones de infecciones cada año en Estados Unidos. Son los alimentos contaminados el principal vehículo de transmisión.

Entre las fuentes más habituales destacan el pollo y los huevos, considerados de alto riesgo. Además, los especialistas advierten que los casos tienden a aumentar en verano. En esa estación, es cuando el calor y la falta de refrigeración adecuada crean condiciones ideales para la proliferación de la bacteria.

¿CUÁLES SON SUS SÍNTOMAS?

Las autoridades señalan que los síntomas de la salmonelosis suelen manifestarse entre seis horas y seis días después del contagio.

Entre los más comunes figuran diarrea, fiebre y dolor abdominal. Aunque la mayoría de los pacientes logra recuperarse en aproximadamente una semana, los cuadros más severos pueden requerir hospitalización, sobre todo en personas vulnerables como niños pequeños, adultos mayores y quienes tienen el sistema inmunológico comprometido.