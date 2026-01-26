Alerta en EEUU: Confirman 25 muertos por “monstruosa” tormenta invernal que azota al país

La última gran tormenta invernal que azotó Estados Unidos durante el fin de semana dejó un saldo trágico de al menos 25 personas fallecidas y más de 750.000 hogares sin electricidad, especialmente en el noreste del país.

De acuerdo con medios locales, el fenómeno climático, que recorrió más de 2.100 kilómetros desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra, descargó intensas nevadas superiores a los 30 centímetros en varios estados, paralizando carreteras, forzando la cancelación de miles de vuelos y obligando a suspender clases en numerosos distritos escolares.

La magnitud del temporal puso en evidencia, una vez más, la vulnerabilidad de la infraestructura ante eventos meteorológicos extremos.

El Servicio Meteorológico Nacional reportó que algunas zonas al norte de Pittsburgh acumularon hasta 50 centímetros de nieve, acompañados de sensaciones térmicas que descendieron a -31 °C.

Entre las víctimas se encuentran personas atropelladas accidentalmente por barredoras de nieve en Massachusetts y Ohio, adolescentes que murieron en accidentes de trineo en Arkansas y Texas, y una mujer hallada bajo la nieve en Kansas tras desaparecer a la salida de un bar.

En Nueva York, las autoridades confirmaron que al menos ocho personas fueron encontradas sin vida al aire libre durante el fin de semana, evidenciando el impacto letal del frío extremo.

Las autoridades confirmaron muertes adicionales en Luisiana, Pensilvania, Tennessee, Mississippi y Nueva Jersey, subrayando el alcance nacional de una tormenta que dejó daños humanos y materiales a lo largo de todo el país.

El sur del país también sufrió consecuencias severas, especialmente en Mississippi y Tennessee, donde la acumulación de hielo provocó la caída de árboles y líneas eléctricas.

En Mississippi, las autoridades habilitaron estaciones de calentamiento y distribuyeron catres, mantas, agua y generadores para asistir a las comunidades más afectadas.

La Universidad de Mississippi suspendió todas sus actividades presenciales durante la semana debido a la falta de electricidad y los daños ocasionados por el hielo en su campus de Oxford, que quedó prácticamente paralizado.

TRASPORTE AÉREO PARALIZADO

El transporte aéreo vivió uno de sus peores días desde la pandemia de COVID‑19. Más de 8.000 vuelos fueron cancelados o retrasados este lunes, mientras que el domingo casi la mitad de las operaciones aéreas del país quedaron suspendidas.

Snow continues across parts of New England today, but has concluded for the rest of the central and eastern United States. Here is a look at some selected snow, sleet, and freezing rain reports from this major winter storm. ❄️🧊 Find a full list here: https://t.co/AohdzxKx02 pic.twitter.com/M9bw37SpqZ — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 26, 2026

TEMPERATURAS EXTREMAS

Lo que se precisó, es que el frío extremo se extendió por gran parte del territorio estadounidense, con un promedio nacional de -12,3 °C, el más bajo desde 2014. En otras zonas, como se señaló, descendió hasta los -31 °C.

En tanto, en Nashville, miles de hogares recuperaron la electricidad, pero más de 170.000 personas siguieron a oscuras tras una noche bajo cero, obligando a muchos residentes a refugiarse en hoteles saturados.