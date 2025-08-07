Alcohol, armas y negligencia: Hombre ebrio navegaba en un lago de EEUU y todo terminó en tragedia

Una tarde de verano en el lago Harris, cerca de Raleigh, Carolina del Norte (EEUU), se convirtió en escenario de una tragedia que ha conmocionado a la comunidad, cuando Brooklyn Caroll, una niña de 10 años y estudiante de quinto grado en Apex, perdió la vida tras ser atropellada por un bote conducido por Quinten Kight, quien presuntamente navegaba bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con el medio estadounidense WRAL, el accidente con el bote ocurrió el sábado por la tarde, y las autoridades ya revelaron detalles que agravan más el caso.

Durante la investigación, los oficiales encontraron hasta 39 latas de cerveza vacías en el bote. Siete de estos recipientes habían sido disparados con una escopeta, también hallaron otros 50 contenedores de alcohol flotando en el agua.

Kight, quien operaba la embarcación propiedad de su novia, AnneMarie Flanigan, no pudo seguir instrucciones durante una prueba de sobriedad. Esto reforzó las sospechas de intoxicación. La escena no solo evidenció imprudencia, sino una peligrosa mezcla de alcohol, armas y negligencia.

Lo que se informó, es que Brooklyn sufrió heridas devastadoras, incluida la amputación de una pierna, y falleció poco después a causa de sus lesiones.

Otra víctima del incidente, Jennifer Stehle, trabajadora social escolar, fue hospitalizada y se encuentra en condición estable.

Ahora, Quinten Kight enfrenta múltiples cargos, entre ellos lesiones graves por navegación bajo los efectos del alcohol, operación imprudente y delitos relacionados con conducir ebrio.

Su historial incluye condenas previas por conducir bajo influencia de alcohol en Nuevo México (2009) y cargos pendientes por atropello y fuga en Carolina del Norte (2023). La fianza la fijaron en $250.000 para él y $500.000 para Flanigan. Esta última la arrestaron por permitirle al hombre operar el bote en estado de ebriedad.

En tanto, la comunidad escolar de Apex expresó su profundo dolor ante la muerte de la niña. La describieron como alegre y llena de vida, mientras se organizan vigilias en su honor.