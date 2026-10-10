Alcalde de Chacao se reunió en Washington con Dinorah Figuera, estos fueron los temas que trataron

El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, se reunió en Washington (EEUU) con la presidenta de la Asamblea del 2015, Dinorah Figuera, en el marco de una gira de trabajo del burgomaestre por ese país.
Junto con Duque y Figuera también estuvo el integrante del equipo negociador, Gustavo Marcano, según informó la alcaldía en una nota de prensa.
En este encuentro, “las autoridades abordaron el panorama político venezolano y las perspectivas de entendimiento con el Gobierno interino”. Además, discutieron acerca de los “retos inmediatos para impulsar una recuperación institucional y económica que garantice el bienestar de los ciudadanos”.
Gustavo Duque expresó su respaldo a la política de tres fases impulsada por el Gobierno de los Estados Unidos bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio.
LEA TAMBIÉN: EN VIDEO: LA PATA DE UNA PERRITA QUEDÓ ATRAPADA EN ESCALERA MECÁNICA DE CONOCIDO CENTRO COMERCIAL EN CHACAO
Igualmente, destacó que el diálogo y la cooperación internacional son pilares fundamentales para abrir nuevas oportunidades para el país.
“Estas reuniones tienen un propósito concreto: construir alianzas, sumar voluntades y gestionar oportunidades que contribuyan a la reconstrucción de Venezuela y al futuro de Chacao”, dijo el alcalde Gustavo Duque.
Finalmente, ratificó que continuará desarrollando su agenda de encuentros e informando oportunamente sobre sus avances.
Es el segundo viaje que realiza el alcalde Duque a Estados Unidos, luego de los terremotos del 24 de junio. El primero lo hizo en agosto, cuando se reunió con distintas autoridades y funcionarios del Gobierno, además de representantes del Banco Mundial, con la finalidad de gestionar financiamiento para solventar la situación del municipio tras los sismos.
Me encuentro en Washington D. C., dando continuidad a la agenda de nuestra visita anterior, para seguir trabajando por Venezuela y por el futuro de Chacao.
Como parte de esta gira de trabajo, hoy sostuve un encuentro con la Dra. Dinorah Figuera @Dinorahfiguera , Jefa de la Delegación Negociadora de la AN2015 @AsambleaVE y Gustavo Marcano @GustavoMarcano , miembro de su equipo, con quienes conversé sobre el momento político que vive Venezuela, las perspectivas de entendimiento con el Gobierno Interino y los desafíos que tenemos por delante para avanzar hacia una recuperación institucional y económica que se traduzca en bienestar para los venezolanos.
Hemos expresado nuestro respaldo a la política de tres fases impulsada por el Gobierno de los Estados Unidos para Venezuela, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump @realDonaldTrump @POTUS45 y del secretario de Estado Marco Rubio @SecRubio, con la convicción de que el diálogo, la construcción de acuerdos y la cooperación son fundamentales para abrir nuevas oportunidades para nuestro país.
Estas reuniones tienen un propósito concreto: construir alianzas, sumar voluntades y gestionar oportunidades que contribuyan a la recuperación y reconstrucción de nuestro país. Continuaré esta gira de encuentros y gestiones, compartiéndoles oportunamente sus avances.
— Gustavo Duque Sáez (@duquegustavoS) October 10, 2026