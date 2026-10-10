Alcalde de Chacao se reunió en Washington con Dinorah Figuera, estos fueron los temas que trataron

El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, se reunió en Washington (EEUU) con la presidenta de la Asamblea del 2015, Dinorah Figuera, en el marco de una gira de trabajo del burgomaestre por ese país.

Junto con Duque y Figuera también estuvo el integrante del equipo negociador, Gustavo Marcano, según informó la alcaldía en una nota de prensa.

En este encuentro, “las autoridades abordaron el panorama político venezolano y las perspectivas de entendimiento con el Gobierno interino”. Además, discutieron acerca de los “retos inmediatos para impulsar una recuperación institucional y económica que garantice el bienestar de los ciudadanos”.

Gustavo Duque expresó su respaldo a la política de tres fases impulsada por el Gobierno de los Estados Unidos bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio.

Igualmente, destacó que el diálogo y la cooperación internacional son pilares fundamentales para abrir nuevas oportunidades para el país.

“Estas reuniones tienen un propósito concreto: construir alianzas, sumar voluntades y gestionar oportunidades que contribuyan a la reconstrucción de Venezuela y al futuro de Chacao”, dijo el alcalde Gustavo Duque.

Finalmente, ratificó que continuará desarrollando su agenda de encuentros e informando oportunamente sobre sus avances.

Es el segundo viaje que realiza el alcalde Duque a Estados Unidos, luego de los terremotos del 24 de junio. El primero lo hizo en agosto, cuando se reunió con distintas autoridades y funcionarios del Gobierno, además de representantes del Banco Mundial, con la finalidad de gestionar financiamiento para solventar la situación del municipio tras los sismos.