Alarmante ”fuga de hidrógeno» retrasó el lanzamiento de Artemis II a la Luna, esto dijo la NASA

La NASA anunció la postergación del lanzamiento a la luna de Artemis II tras detectar una fuga de hidrógeno en el cohete Space Launch System (SLS) durante un ensayo general realizado en el Centro Espacial Kennedy, en Florida (EEUU).

El incidente obligó a suspender la prueba y revisar el cronograma de la misión, considerada clave para el retorno de astronautas a la órbita de la luna por primera vez en más de cinco décadas.

De momento, la decisión afecta directamente a los cuatro tripulantes asignados y añade presión a uno de los programas de exploración espacial más ambiciosos de la última década.

El equipo seleccionado para esta histórica misión está compuesto por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes viajarán a bordo de la nave Orión, impulsada por el poderoso cohete SLS.

Según información difundida por la NASA y reportada por CNN y NBC News, la falla ocurrió durante un “wet dress rehearsal”, una simulación completa del día de lanzamiento que incluye la carga de combustible criogénico y la activación de todos los sistemas.

La fuga de hidrógeno detectada en el segmento inferior del SLS fue el principal motivo del aplazamiento. Los sensores automáticos interrumpieron la cuenta regresiva al registrar un aumento en la tasa de escape, lo que obligó a detener el procedimiento en dos ocasiones.

A ello se sumaron fallas en los sistemas de comunicación de voz utilizados por los equipos en tierra, lo que hace necesaria una revisión exhaustiva.

La NASA recordó que problemas similares ya habían afectado a Artemis I en 2022, destacando que estos ensayos existen precisamente para identificar fallas antes del vuelo.

¿SE SABE LA NUEVA FECHA?

La agencia confirmó que la nueva ventana de despegue no será antes de marzo de 2026, aunque la fecha definitiva dependerá de los análisis técnicos y de la necesidad de repetir o no el ensayo.

Tras la suspensión, la agencia espacial iniciará un proceso de análisis de datos, correcciones técnicas y evaluación del escudo térmico de la cápsula Orion. La integridad de la misma es esencial para el retorno seguro de la tripulación.

La ventana de lanzamiento más próxima se ubica entre el 6 y el 11 de marzo, con alternativas en abril si persisten los desafíos.

Sin embargo, el retraso podría tener efectos en cadena. Artemis III, la misión destinada a llevar astronautas nuevamente a la superficie lunar, podría desplazarse hasta 2027 o más adelante. Esto, dependiendo del avance de las pruebas y de la resolución de los problemas detectados.

NASA completed a wet dress rehearsal for the Artemis II mission in the early morning hours on Feb. 3. To allow teams to review data and conduct a second wet dress rehearsal, NASA will now target March as the the earliest possible launch opportunity for the Artemis II mission.… pic.twitter.com/jSnCUPLQb6 — NASA (@NASA) February 3, 2026

DESAFÍOS

Este retraso se suma, a una serie de desafíos, que han acompañado al programa Artemis desde su inicio.

Artemis II representa un hito para la exploración lunar. Será la primera misión tripulada del programa y la primera vez desde el fin del proyecto Apollo que astronautas viajarán alrededor de la Luna.

Además, marcará el debut del SLS y de la cápsula Orion con personal a bordo. Ambos están diseñados para misiones de espacio profundo y preparar el camino hacia futuras expediciones a Marte.

La importancia estratégica del vuelo convierte, cualquier contratiempo técnico, en un factor de alto impacto para la planificación global del programa.

¿QUÉ DEBE HACER AHORA LA TRIPULACIÓN?

De acuerdo con NBC News, los cuatro permanecían en cuarentena en Houston desde el 21 de enero. Lo hacían, como parte de los protocolos sanitarios previos a su traslado a Florida.

Tras el ajuste en el calendario, la NASA informó que los astronautas quedarán momentáneamente fuera del aislamiento y no viajarán a Florida como estaba previsto.

La agencia añadió que el equipo volverá a entrar en cuarentena dos semanas antes de la nueva fecha de lanzamiento. Esto, una vez que esta sea confirmada tras la evaluación técnica en curso.