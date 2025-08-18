EEUU

ALARMA EN LAS VEGAS: Mosquitos que causan virus se han convertido en «una bomba de tiempo»

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
Archivo

Durante años, Las Vegas (EEUU) fue considerada un terreno hostil para los mosquitos, gracias a su clima árido y desértico. Sin embargo, esa percepción ha cambiado drásticamente.  

En los últimos años, la ciudad ha experimentado un alarmante aumento en la población de mosquitos, especialmente de especies capaces de transmitir enfermedades como el virus del Nilo Occidental y el dengue.  

Las herramientas de Trump para «forzar un cambio político» en Venezuela, según el secretario de Energía de EEUU
Expertos atribuyen este fenómeno a una combinación de factores: el desarrollo urbano, cambio climático, la resistencia a los insecticidas y sorprendente adaptación genética de los insectos. 

El Distrito de Salud del Sur de Nevada ha identificado dos especies como las principales amenazas: los mosquitos Culex, vectores del virus del Nilo Occidental, y los Aedes aegypti, conocidos por propagar el dengue. 

La expansión de estos últimos ha sido especialmente rápida. En 2017, solo se encontraban en unos pocos códigos postales del valle de Las Vegas; hoy, ya están presentes en 48 zonas distintas. 

Esta proliferación ha encendido las alarmas entre autoridades sanitarias, que advierten sobre el riesgo de brotes epidémicos en una ciudad con alto flujo turístico. 

Louisa Messenger, profesora asistente en la Universidad de Nevada, calificó la situación como “una bomba de tiempo” durante una entrevista concedida a NBC News. 

Según sus investigaciones, la resistencia de los mosquitos a los insecticidas tradicionales complica los esfuerzos de control. Además, el desarrollo urbano —con lagos artificiales, campos de golf y sistemas de riego— ha creado hábitats ideales para su reproducción.  

El cambio climático también juega un papel clave: temperaturas más altas y patrones de lluvia alterados han favorecido la expansión de estas especies en todo el suroeste de EEUU. 

Aunque en 2019 se registró un récord de 43 casos humanos del virus del Nilo Occidental, los datos más recientes muestran una disminución a 26.  

Sin embargo, en 2024 se detectó una cantidad récord de mosquitos portadores del virus, lo que sugiere que el riesgo persiste.  

Es por ello, que los expertos advierten que la aparición de casos humanos puede variar cada año, dependiendo de múltiples factores ambientales y sociales. 

Ante este panorama, las autoridades locales han intensificado las campañas de vigilancia y prevención, pero el desafío es complejo. 

La Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reportaron que en 2024 se registraron más de 13 millones de casos de dengue en América del Norte y del Sur. Esto, aumenta la alarma sobre posibles brotes en destinos turísticos internacionales, incluidos lugares como Las Vegas.

