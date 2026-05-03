Aerolínea estadounidense anunció cese de operaciones tras fracaso en acuerdo de rescate gubernamental

(EFE).- La aerolínea estadounidense de bajo coste Spirit Airlines anunció el cese de sus operaciones y la liquidación en su flota después de que fracasara un acuerdo de rescate gubernamental de 500 millones de dólares, según indica este viernes The Wall Street Journal (WSJ).

Según fuentes familiarizadas con el asunto citadas por el diario financiero, la compañía se está quedando sin efectivo y no ha logrado recabar el apoyo unánime necesario entre sus tenedores de bonos y la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para asegurar la inyección de capital que la habría mantenido a flote.

Spirit había mantenido conversaciones directas con el Gobierno estadounidense para diseñar un acuerdo que le habría proporcionado liquidez a cambio de garantías financieras que podrían haberse convertido en una participación estatal de hasta el 90 % en la empresa.

Sin embargo, el WSJ detalla hoy que surgieron fuertes discrepancias dentro de la propia Administración Trump sobre si se debía financiar el rescate y cómo estructurarlo.

Además, el medio indica que los tenedores de bonos de la aerolínea no estaban de acuerdo con los términos del trato.

La empresa ha pasado gran parte del último año y medio operando bajo la protección del Capítulo 11 de la ley de bancarrotas de EEUU.

🇺🇸 Trump just tried to save Spirit Airlines with a huge $500M rescue proposal, he called it the final offer and wanted to protect jobs. It didn’t happen. Creditors said no. So after 33 years, Spirit is officially shutting down TODAY. All flights canceled. But his… https://t.co/9KrDg0XRnI pic.twitter.com/8k32c0ci5y — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 2, 2026

SE ANUNCIA PLAN DE AYUDA A LOS PASAJEROS Y EMPLEADOS DE LA AEROLÍNEA

No obstante, la Administración de Trump dio un paso al frente este sábado al anunciar una ayuda para los pasajeros y empleados de Spirit.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó en un comunicado que tras conversaciones con American Airlines, United, Delta, JetBlue, Southwest, Allegiant, Frontier, Avelo y Breeze se acordó brindar apoyo de diversas formas a los pasajeros de Spirit, una aerolínea de bajo costo.

De acuerdo con la comunicación de Duffy, United, Delta, JetBlue y Southwest están ofreciendo precios especiales para los clientes de Spirit que necesiten reprogramar sus vuelos cancelados, para lo que estos deberán proporcionar, como mínimo, el número de confirmación de vuelo y el comprobante de pago.

Cada línea ofreció un tiempo limitado para esa acción. Duffy indicó además que para los clientes preocupados por el aumento de precios de los boletos, American Airlines y Delta Air Lines ofrecen tarifas reducidas en las rutas de Spirit con mayor demanda.

Allegiant también se comprometió a congelar los precios en las rutas que coinciden a las que volaba Spirit mientras que Frontier les está ofreciendo hasta un 50 % de descuento en toda su red hasta el 10 de mayo.

Avianca anunció por su parte en su cuenta de X la opción de retorno sin cobro de tarifa aérea a los pasajeros de Spirit que tengan que regresar a su origen.

El acuerdo del Departamento de Transporte para los empleados con la mayoría de las aerolíneas es de llevarlos de regreso a su casa, así como entrevistas de trabajo con preferencia.

Duffy culpó hoy en el comunicado a la pasada Administración del demócrata Joe Biden (2021-2025) por «bloquear la fusión de JetBlue y Spirit en 2024».

«Le dieron la espalda al consumidor y a nuestra valiosa fuerza laboral de la aviación», afirmó.

En enero del 2024 un juez federal rechazó la oferta por 3.800 millones de dólares al dictar que la unión reduciría la competencia y aumentaría las tarifas.

La aerolínea, con base en Florida, que continuó operando bajo ley de quiebra, viajaba desde EE.UU. al Caribe y un gran número de destinos en Latinoamérica, entre ellos Puerto Rico, República Dominicana, Honduras, Perú, México, Colombia y Costa Rica.

La aerolínea anunció en agosto pasado que se acogió por segunda vez en un año a la ley de quiebra del país tras un fallido intento de reorganización. Su primera declaración de bancarrota fue en noviembre de 2024.

Su presidente y director ejecutivo, Dave Davis, dijo que el cierre se debió al «aumento repentino y sostenido de los precios del combustible en las últimas semanas», lo que no dejó a la empresa «otra alternativa que proceder a una liquidación ordenada de la compañía», señala el diario The Hill. EFE