Administración Federal de Aviación de EEUU reiteró advertencia sobre situación en espacio aéreo de Venezuela

Estados Unidos emitió una advertencia de seguridad para la aviación civil en el espacio aéreo venezolano, instando a las aerolíneas a extremar precauciones debido al «empeoramiento» de la situación en la región.

La medida, anunciada por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), refleja la creciente preocupación por los riesgos que enfrentan las aeronaves civiles en sobrevuelo, llegada, salida y operaciones en tierra dentro de Venezuela.

«Se recomienda a los operadores que extremen las precauciones al operar en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía (SVZM FIR) a todas las altitudes debido al empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores», indicó la FAA en un comunicado.

«Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida de los vuelos, y/o en los aeropuertos y para las aeronaves en tierra», se agrega en el texto.

El aviso fue emitido sin cambios respecto al publicado el 21 de noviembre, el cual provocó la suspensión de vuelos de varias aerolíneas internacionales y llevó al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) a detener las operaciones de seis de ellas.

Aunque la FAA no prohíbe directamente los vuelos sobre Venezuela —a diferencia de la restricción total para aerolíneas estadounidenses hacia el país desde 2019—, instó a evaluar riesgos con rigor.

Vale recordar, que desde septiembre, Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el mar Caribe contra el narcotráfico. Se trata de un operativo en el que se han destruido más de 20 embarcaciones. También se reportan cerca de 80 fallecidos, acusados de transportar drogas. Nicolás Maduro ha rechazado estas acciones, calificándolas como una “maniobra de cambio de régimen”.

INCIDENTE CON AVIÓN DE JETBLUE

La advertencia también se reiteró en medio de la investigación encabezada por el Comando Sur. Esto, luego de que un avión de JetBlue que partía de Curazao rumbo a Nueva York (EEUU) estuvo a punto de colisionar con una aeronave cisterna militar de Estados Unidos sobre el mar Caribe, cerca de Venezuela.

En este sentido, el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) inció una investigación para esclarecer los hechos. En tanto, la aerolínea expresó su inquietud por los protocolos actuales.

Según la grabación de la conversación entre el piloto y el control aéreo, la aeronave militar se cruzó directamente en la trayectoria del avión comercial. Se detalló, que la situación obligó al piloto a detener su ascenso para evitar una colisión.

Asimismo, el piloto denunció que el avión militar no tenía encendido su transpondedor, lo que dificultó su identificación y aumentó el riesgo.

«Casi tuvimos una colisión en el aire». Así lo dijo el piloto de JetBlue, de acuerdo con una grabación de su conversación con el control de tráfico aéreo filtrada a los medios.

«Pasó directamente frente a nosotros a menos de cinco millas (unos 8 kilómetros). Quizás a dos o tres millas; era un avión de reabastecimiento en vuelo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y estaba a nuestra altitud. Tuvimos que detener nuestro ascenso», agregó.