EEUU

«Abrumador y aterrador»: La controversial deportación de EEUU de un niño con cáncer por parte de ICE

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
En un caso que genera controversia en EEUU, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) deportó en abril del presente año a un niño de cuatro años con cáncer en etapa IV, pese a ser ciudadano estadounidense.  
Archivo

Otro caso genera controversia en EEUU, luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) deportó en abril del presente año a un niño de cuatro años con cáncer en etapa IV, pese a ser ciudadano estadounidense.  

Tabla de Contenido

De acuerdo con lo reseñado por medios locales, la acción de ICE, ejecutada «sin previo aviso ni acceso a asistencia legal», incluyó también a su madre y hermana, quienes fueron expulsadas a Honduras.  

Leer Más

El PHX Arena de Phoenix, en Arizona (EEUU), se convirtió en escenario de un hecho insólito y perturbador. Durante el enfrentamiento entre las Phoenix Mercury y las Connecticut Sun (WNBA), un joven de 18 años, identificado como Kaden Lopez, fue arrestado tras arrojar un objeto sexual en medio del público.  
VIRAL: Arrestaron al fanático que lanzó objeto sexual durante partido de baloncesto femenino en EEUU
Lanzó el cuerpo de su madre a un basurero: Le inyectó metanfetaminas y la mató a golpes
Usaid aportó $211 millones a Venezuela en 2024: la ayuda de EEUU se multiplicó por 26

LEA TAMBIÉN: POR QUÉ IGNORAR LAS ETAPAS PAUTADAS POR USCIS PUEDE COSTAR LA CIUDADANÍA AMERICANA

La familia, identificada en documentos judiciales como Romeo (el niño), Ruby (la hermana) y Rosario (la madre), fue detenida durante un control rutinario, «sin oportunidad de organizar cuidados médicos alternativos para el menor». 

La demanda federal, presentada en el Distrito Medio de Luisiana, denuncia que ICE supuestamente violó derechos constitucionales. En concreto, al impedir que Romeo continuara su tratamiento oncológico especializado en Nueva Orleans.

Los abogados alegaron que el niño fue privado de atención médica urgente y seguimiento regular, lo que puso en grave riesgo su salud.  

Rosario, madre de los menores, declaró que no fue informada de que su abogado intentaba contactarla. Tampoco del intento de su esposo por solicitar la custodia de los niños. 

Según el relato judicial, a la familia la mantuvieron «incomunicada» durante horas en una furgoneta y luego en un hotel, antes de ser trasladada al aeropuerto y deportada.  

“Ha sido aterrador y abrumador”, declaró Rosario en un comunicado difundido el día de la presentación de la demanda.

Se reiteró, que la madre no pudo hacer arreglos para que sus hijos permanecieran en EEUU, a pesar de que ambos nacieron en Luisiana y son, por tanto, ciudadanos.

Archivo

EL DHS NEGÓ ACUSACIONES CONTRA ICE 

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), por su parte, negó las acusaciones.  

Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, afirmó que fue la madre quien decidió que sus hijos fueran deportados con ella. Afirmó que ICE ofreció la opción de dejarlos bajo custodia segura.  

Sin embargo, los abogados de la familia insistieron en que no se les brindó información ni alternativas reales. Aseveraron, que la deportación, se ejecutó en menos de 24 horas. 

Ahora, la familia afectada, respaldada por su equipo legal, solicitó al tribunal autorización para regresar de inmediato a EEUU. Igualmente, el reconocimiento de los derechos legales de sus hijos.  

Además, pidieron que el gobierno les otorgue una compensación económica por los daños ocasionados. La cuantía todavía no ha sido determinada. La demanda también incorpora el caso de otra familia que atravesó una situación similar. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

«Creo que soy mitad extraterrestre»: Machine Gun Kelly sorprende a sus fanáticos
Caraota Show
El Departamento de Justicia de EEUU (DOJ, por sus siglas en inglés) reveló en las últimas horas una compleja operación de fraude que afectó a más de 400 abuelos en distintos estados del país.  
La millonaria estafa a cientos de abuelos de la que acusan a «nietos» en EEUU, así era el modus operandi
EEUU
Conmoción en Monagas: Un rayo mata a una mujer y deja cuatro heridos, iban en una lancha
Sucesos