Abogado de Nicolás Maduro exigió ante el juez que se pueda pagar sus honorarios con fondos venezolanos

Barry Pollack, abogado defensor de Nicolás Maduro, afirmó durante la audiencia celebrada este jueves que los acusados tienen derecho a «una defensa competente» y «de su elección».

Durante esta primera etapa del juicio, la polémica ha estado presente debido a que autoridades norteamericanas se niegan a que Maduro pueda usar fondos provenientes de Venezuela para pagar los honorarios de sus abogados.

Maduro y su esposa, vestidos con su traje carcelario, han declarado que no pueden pagar los honorarios legales por su cuenta, señaló Pollack, y que el Gobierno venezolano debería poder sufragarlos. Tanto Maduro como el Gobierno de Venezuela están sancionados por Estados Unidos, lo que significa que cualquiera que solicite el pago debe obtener una licencia para evitar infringir las leyes de sanciones estadounidenses.

“Tienen el derecho absoluto a utilizar sus fondos para pagar su defensa”, afirmó Pollack.

LEA TAMBIÉN: TRUMP BROMEA CON QUE SE PRESENTARÁ A LAS ELECCIONES VENEZOLANAS CONTRA DELCY RODRÍGUEZ

De acuerdo con CNN, mientras el abogado pronunciaba sus alegatos ante el juez, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, estaban sentados en la mesa de la defensa con auriculares puestos y tomando nota.

En un momento del juicio Nicolás Maduro se inclinó para susurrarle algo a su abogado mientras el fiscal habla con el juez.

La pareja pareció tomar notas periódicamente mientras los abogados de ambas partes se dirigían al juez.

JUEZ A FAVOR DE QUE VENEZUELA PAGUE LOS HONORARIOS

El juez federal de distrito Alvin Hellerstein no ve motivos de seguridad nacional para bloquear los fondos destinados a la defensa de Maduro.

«El acusado está aquí. Flores está aquí. No representan ninguna amenaza adicional para la seguridad nacional. No lo veo así», declaró.

No obstante, el juez negó la solicitud de la defensa de Nicolás Maduro para desestimar el caso, y reiteró que el proceso seguirá según lo previsto.

SAQUEO DE LA RIQUEZA DE VENEZUELA

En esta línea, un fiscal federal acusó a Nicolás Maduro y a su esposa de querer «saquear la riqueza de Venezuela». Esto al intentar convencer al juez encargado de que no dictara una orden que permitiera al país sudamericano costear sus gastos legales.

«Los acusados están saqueando la riqueza de Venezuela», afirmó el fiscal adjunto de EEUU, Kyle Wirshba. «Permitirles acceder a esos fondos ahora socavaría las sanciones».

Wirshba señaló que los acusados tienen derecho a utilizar los fondos personales que disponen, pero no necesariamente los fondos de un tercero.

«Tienen la posibilidad de utilizar sus propios fondos, o fondos conjuntos, para su defensa. Sabían que estaban sancionados, sabían que no disponían de nada en Estados Unidos procedente de este tercero», acotó.