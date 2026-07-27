VIDEO: ¿A dónde va el dinero que EEUU recibe de Venezuela por ventas petroleras? Esto respondió el mismo Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió este lunes, 27 de julio, a la pregunta sobre el destino de los miles de millones de dólares que su país ha recaudado con la venta de petróleo venezolano desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

A bordo del Air Force One, donde una periodista insistió varias veces sobre el paradero de esos fondos, Trump no rehuyó el tema y fue más allá al proyectar el mismo esquema hacia la actual situación de Irán.

«Estamos tomando mucho dinero, miles de millones de dólares de Venezuela. Eso también sucederá con Irán», expresó.

La consulta partió de un reporte del Financial Times, que calculó en 13.000 millones de dólares lo obtenido por Washington gracias a las ventas petroleras venezolanas.

Trump no solo confirmó la cifra, sino que la superó en su respuesta: «Creo que incluso es más que eso», dijo, sin precisar un monto exacto, ni detallar el mecanismo de recaudación.

Asimismo, el mandatario aprovechó además para reivindicar el costo de la operación militar sobre territorio venezolano, un argumento que ha repetido en ocasiones anteriores.

#27Jul | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , se pronunció sobre los 13.000 millones de dólares que reportan ha obtenido Washington de la venta del petróleo venezolano Video: @WhiteHouse pic.twitter.com/bY10U7WYnS — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 27, 2026

Aseguró que Estados Unidos «ya ha pagado completamente esa guerra muchas veces», en referencia a que los ingresos petroleros ya cubrieron el gasto del operativo que terminó con el arresto de Maduro y esposa, Cilia Flores.

Trump cerró sus declaraciones destacando su propia gestión frente al caso venezolano.

«Ningún presidente puede decir eso por un largo tiempo», afirmó sobre los resultados obtenidos en el país, y añadió que ahora las relaciones entre ambas naciones son óptimas. «Ahora tenemos una buena relación con Venezuela», repitió.

¿QUÉ DICE TRUMP SOBRE LAS ELECCIONES?

El mismo Trump, señaló el pasado viernes que Venezuela todavía no está «preparada» para celebrar elecciones, pero aseguró que se han registrado algunos «avances» al respecto.

«En cuanto a las elecciones en Venezuela, todavía no están preparados para eso. Pero ha habido muchos avances», respondió el mandatario estadounidense a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

«Todavía no están listos para las elecciones, pero en algún momento lo estarán, y vamos a estar encima de eso», insistió.

Tras la captura de Nicolás Maduro, Estados Unidos anunció un tutelaje sobre el gobierno de Delcy Rodríguez, y anunció que el objetivo es la transición democrática en Venezuela.

Trump expresó, una vez más el viernes, que «Delcy ha estado haciendo un trabajo fantástico» y destacó el beneficio que están logrando tanto las empresas estadounidenses como el pueblo venezolano del mercado petrolero.