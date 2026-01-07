6ix9ine celebra su ingreso a prisión y bromea sobre estar junto a Nicolás Maduro y Luigi Mangione

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, quien ingresó este martes, 6 de enero, en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, celebró compartir prisión con Nicolás Maduro, y Luigi Mangione, este último acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare.

«Estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela. Tengo esa suerte de estar simplemente encerrado con presidentes», aseguró el rapero en un video que publicó en su cuenta de Instagram. Así lo hizo justo antes de ingresar en prisión por violar la libertad condicional.

6ix9ine se mostró feliz de conocer también a Mangione, detenido en ese centro por presuntamente asesinar a Brian Thompson, director ejecutivo de una compañía de seguros médicos estadounidense. Este hombre se ha convertido en una especie de ídolo, especialmente en redes sociales.

«A punto de tener el mejor equipo de baloncesto que hayan visto jamás en la cárcel», escribió en la publicación.

El cantante, de madre mexicana y de padre puertorriqueño, recordó que en otro ingreso compartió cárcel con Sean ‘Diddy’ Combs y el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, así como otros presos de alto perfil.

El rapero volvió a prisión, por un plazo de tres meses, después de que un juez determinara que violó las condiciones de su libertad condicional al acumular nuevos incidentes violentos y problemas legales mientras seguía bajo supervisión judicial.

Es la segunda vez, en poco más de un año, que el rapero es condenado a prisión por violar su libertad condicional.

CASO NICOLÁS MADURO

De momento Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon como «no culpables» durante la audiencia de presentación este lunes ante un tribunal en Nueva York.

El juez Alvin Hellerstein ingresó a la sala pasadas las 12 del mediodía y acto seguido le pidió a Maduro que se identificara.

Durante sus primeras palabras, Maduro se identificó y se proclamó como presidente de Venezuela, antes de denunciar ante el juzgado que se encontraba en condición de «secuestrado». Ante estas palabras el juez lo interrumpió y dijo que «ya habrá tiempo para profundizar».

Posteriormente, leyeron todos los cargos en su contra relacionados con narcoterrorismo y armas, a lo que Maduro se declaró como no culpable. «Soy inocente, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país», dijo.

Su esposa, Cilia Flores, estaba sentada dos asientos más allá, con ropa de prisión similar y también se declaró como «no culpable». “Soy inocente, completamente inocente”, le dijo al juez.

Tras escuchar a todas las partes, el juez ordenó que la próxima audiencia se realice el 17 de marzo. A su salida del tribunal, Maduro dijo ante los periodistas: «Soy un prisionero de guerra».