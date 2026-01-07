EEUU

6ix9ine celebra su ingreso a prisión y bromea sobre estar junto a Nicolás Maduro y Luigi Mangione

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
4 Min de Lectura
El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, quien ingresó este martes, 6 de enero, en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, celebró compartir prisión con Nicolás Maduro, y con Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, quien se encuentran en el mismo centro. 
6ix9ine se mostró feliz de conocer también a Mangione / Archivo

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, quien ingresó este martes, 6 de enero, en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, celebró compartir prisión con Nicolás Maduro, y Luigi Mangione, este último acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare.

Contents

«Estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela. Tengo esa suerte de estar simplemente encerrado con presidentes», aseguró el rapero en un video que publicó en su cuenta de Instagram. Así lo hizo justo antes de ingresar en prisión por violar la libertad condicional. 

Leer Más

Open Scene celebra la tercera edición del Festival Latinoamericano de Artes Escénicas
Sunny-Loo: La increíble historia de la gata que viajó miles de kilómetros atrapada en un sofá y sobrevivió
EN VIDEO: Cubano que tuvo altercado con Norkys Batista denunció amenazas: «No tengo miedo»

LEA TAMBIÉN: EL «IMPORTANTE « PAPEL QUE TENDRÍA HUGO EL POLLO CARVAJAL EN EL JUICIO CONTRA NICOLÁS MADURO Y CILIA FLORES

6ix9ine se mostró feliz de conocer también a Mangione, detenido en ese centro por presuntamente asesinar a Brian Thompson, director ejecutivo de una compañía de seguros médicos estadounidense. Este hombre se ha convertido en una especie de ídolo, especialmente en redes sociales. 

«A punto de tener el mejor equipo de baloncesto que hayan visto jamás en la cárcel», escribió en la publicación. 

El cantante, de madre mexicana y de padre puertorriqueño, recordó que en otro ingreso compartió cárcel con Sean ‘Diddy’ Combs y el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, así como otros presos de alto perfil. 

El rapero volvió a prisión, por un plazo de tres meses, después de que un juez determinara que violó las condiciones de su libertad condicional al acumular nuevos incidentes violentos y problemas legales mientras seguía bajo supervisión judicial. 

Es la segunda vez, en poco más de un año, que el rapero es condenado a prisión por violar su libertad condicional. 

Nicolás Maduro antes de ser presentado en una Corte de Nueva York tras su captura en Venezuela / Fox News

CASO NICOLÁS MADURO 

De momento Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon como «no culpables» durante la audiencia de presentación este lunes ante un tribunal en Nueva York. 

El juez Alvin Hellerstein ingresó a la sala pasadas las 12 del mediodía y acto seguido le pidió a Maduro que se identificara. 

Durante sus primeras palabras, Maduro se identificó y se proclamó como presidente de Venezuela, antes de denunciar ante el juzgado que se encontraba en condición de «secuestrado». Ante estas palabras el juez lo interrumpió y dijo que «ya habrá tiempo para profundizar». 

El reciente asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, conmocionó a la comunidad empresarial y al público en general.  
El rasesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, conmocionó a la comunidad empresarial y al público en general. / Cortesía

Posteriormente, leyeron todos los cargos en su contra relacionados con narcoterrorismo y armas, a lo que Maduro se declaró como no culpable. «Soy inocente, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país», dijo. 

Su esposa, Cilia Flores, estaba sentada dos asientos más allá, con ropa de prisión similar y también se declaró como «no culpable». “Soy inocente, completamente inocente”, le dijo al juez. 

Tras escuchar a todas las partes, el juez ordenó que la próxima audiencia se realice el 17 de marzo. A su salida del tribunal, Maduro dijo ante los periodistas: «Soy un prisionero de guerra». 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Trump dice que Delcy Rodríguez aceptó entregar entre 30 y 50 millones barriles de petróleo a Estados Unidos
EEUU
VIDEO: Delcy Rodríguez decreta siete días de duelo nacional por los «jóvenes mártires» del 3Ene
Venezuela
Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos en Caracas, sumó este martes, 6 de enero, a su defensa a Bruce Fein, un veterano abogado que trabajó para el Gobierno de Ronald Reagan (1981-1989) y que es experto en derecho constitucional. 
Nicolás Maduro sumó a su defensa a un veterano abogado y es experto constitucional de EEUU
EEUU