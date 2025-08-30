Deportes

El poderoso equipo en el que podría recalar Yangel Herrera tras pedir su salida del Girona

El poderoso equipo en el que podría recalar Yangel Herrera tras pedir su salida del Girona
El jugador de la Vinotinto, Yangel Herrera, estaría a punto de sumarse a las filas de la Real Sociedad, club vasco de los más regulares en La Liga española, tras pedir salir de su actual equipo, el Girona.

El centrocampista venezolano solicitó, hace unos días, abandonar las filas de su actual club e incluso mantuvo una conversación el director técnico, Míchel Sánchez, y la directiva del equipo, donde fijó su deseo de marcharse a una oncena más competitiva.

Tras esa decisión, se conoció que Herrera tiene casi cerrado un acuerdo con los donostiarras, el cual ha ido tomando forma desde hace unos días, por lo que solo faltaría finiquitar los últimos detalles.

Según fuentes cercanas, las últimas condiciones de las negociaciones del traspaso del jugador criollo colocarían su costo en unos 15 millones de euros.

Incluso se ha hablado que el jugador de la Real Sociedad, Umar Sadiq, podría ser parte de la negociación, ya que no entra en los planes del técnico de los de Anoeta, Sergio Francisco.

Sin embargo, habrá que esperar la concreción de la negociación entre ambos clubes. Lo que si es un hecho es que Yangel Herrera está muy cerca de cumplir su deseo de salir del Girona.

HERRERA AUSENTE DE LA ÚLTIMA CONVOCATORIA DE LA VINOTINTO

El director técnico de la Vinotinto, Fernando»Bocha» Batista, anunció este miércoles la convocatoria para la doble fecha ante Argentina y Colombia donde se decidirá si Venezuela clasifica al repechaje para el Mundial de Fútbol de 2026 o se queda en el camino.

En la mismo destaca la ausencia de Yangel Herrera, baja a última hora por lesión muscular.

Asimismo, la convocatoria está repleta de grandes incógnitas debido al gran número de jugadores que llegan con alguna molestia física.

PORTEROS

Rafael Romo – CD U. Católica (ECU).
Wuilker Fariñez – Águilas Doradas (COL).
Alain Baroja – Club Always Ready (BOL).
Cristopher Varela – Deportivo La Guaira.

DEFENSAS

Jon Aramburu – Real Sociedad (ESP).
Alexander González – CS Emelec (ECU).
Nahuel Ferraresi – Sao Paulo FC (BRA).
Josua Mejías – Debreceni Vasutas SC (HUN).
Jhon Chancellor – CD U. Católica (ECU).
Wilker Ángel – EC Juventude (BRA).
Christian Makoun – PFC Levski Sofia (BUL).
Carlos Vivas – CD La Equidad (COL).
Miguel Navarro – CA Talleres (ARG).
Ronald Hernández – Atlanta United FC (USA).

MEDIOCAMPISTAS

Carlos Faya – Deportivo La Guaira.
José Martínez – SC Corinthians (BRA).
Tomás Rincón – Santos FC (BRA).
Cristian Cásseres – Toulouse FC (FRA).
Leonardo Flores – Atlético Bucaramanga (COL).
Daniel Pereira – Austin FC (USA).
Jorge Yriarte – WKS Slask Wroclaw (POL).
Eduard Bello – U. Católica (CHI).
David Martínez – Los Angeles FC (USA).
Jefferson Savarino – Botafogo (BRA).
Telasco Segovia – Inter Miami CF (USA).
Yeferson Soteldo – Fluminense FC (BRA).
Gleiker Mendoza – FC Kgybas (UCR).
Jhon Murillo – América de Cali (COL).
Matías Lacava – Ulsan HD (JPN).

DELANTEROS

Salomón Rondón – Real Oviedo (ESP).
Kevin Kelsy – Portland Timbers (USA).
Josef Martínez – SJ Earthquakes (USA).

