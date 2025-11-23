VIRAL | Trabajadora venezolana es despedida tras compartir video con Messi para su pareja

Una mujer venezolana en Miami (EEUU) terminó despedida tras grabar un breve video con el astro del fútbol, el argentino Lionel Messi, dedicado a su pareja; un gesto que se volvió viral y causó mucho revuelo en las redes sociales.

De acuerdo con diversos medios locales e internacionales, la protagonista de esta historia es Yumara Salinas, una migrante venezolana, quien trabajaba en el Kaseya Center, sede de los Miami Heat, equipo de la NBA.

Durante una jornada laboral extraordinaria, tuvo la oportunidad de encontrarse con Messi, futbolista estrella del Inter Miami, y le pidió un saludo especial para su pareja.

El astro argentino accedió amablemente, grabando un clip de apenas 11 segundos, que luego fue compartido en redes sociales.

📹 Yumara Salinas, una inmigrante venezolana aprovechó una jornada de horas extra en un estadio para acercarse a Lionel Messi y grabar un video en el que le pide un saludo para su pareja. Posteriormente la empresa para la que trabajaba le prohibió seguir laborando. pic.twitter.com/i2G4R0AFIS — ContraReplica Puebla (@ContraReplicaPu) November 21, 2025



El video, que mostraba a Messi enviando un saludo afectuoso, rápidamente se viralizó entre la comunidad latina y los fanáticos del fútbol. Sin embargo, la difusión del material trajo consecuencias inesperadas: la empresa para la que trabajaba Salinas decidió despedirla, argumentando que había incumplido normas internas al acercarse al jugador durante su jornada laboral.

Para la venezolana, lo que debía ser un recuerdo inolvidable terminó convirtiéndose en un episodio doloroso.

«NO SE ARREPIENTE DE NADA»

Sin embargo, a través de Instagram la mujer publicó un mensaje. En el mismo, confirmó que el video provocó perder su trabajo, pero dijo que no se arrepiente de lo sucedido.

«Y fue así como le hice realidad el sueño a mi pareja Gredito Colón. Que el mejor jugador del mundo, Leo Messi, le enviara un saludo. Lastimosamente, esto me costó mi empleo. El tiempo de Dios es perfecto y algo mejor vendrá para mí», escribió la mujer.