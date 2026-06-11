VIRAL: Selección de Curazao acaparó las miradas por su icónica forma de llegar al Mundial

La selección más pequeña que jamás haya jugado un Mundial, Curazao, no pasó desapercibida a su arribo a Florida y acaparó todas las miradas, debido a que en lugar de llegar en un autobús full equipado, lo hicieron en uno azul sin ventanas, con la música a todo volumen y los jugadores cantando.

El video no ha tardado en hacerse viral en redes sociales, donde trascendió que arribaron a la Universidad Atlántica de Florida en Boca Ratón.

En otro clip se puede ver la fiesta que tenían montada dentro del autobús.

Contra todo pronóstico Curazao consiguió su cupo al Mundial en marzo. Se trata de una isla con tan solo 157.100 habitantes. El equipo, compuesto en su mayoría por internacionales holandeses con raíces en Curazao, tuvo esta oportunidad porque las tres mejores naciones norteamericanas ya estaban clasificadas por ser anfitrionas.

LEA TAMBIÉN: EL ESPECTACULAR SHOW DE DRONES Y FUEGOS ARTIFICIALES QUE REALIZARON EN MÉXICO A HORAS DE LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL

Ni La Casita de Bad Bunny se atrevió a tanto El mundo entero está subido en el bus de Curazao 🇨🇼 https://t.co/uHB72SMuJH pic.twitter.com/NOfZC1xD1D — (fan) LOCOS REAL MADRID (@LocosRealMadrid) June 11, 2026

Actualmente, Curazao ocupa el lugar número 82 del ranking FIFA. Para llegar al Mundial tuvo que superar a Jamaica, Trinidad y Tobago y Bermudas en su último grupo de clasificación.

Además, el tamaño de la isla no es lo único que define la historia del equipo. Curazao estará dirigido en su primer partido por el entrenador de mayor edad en la historia de la Copa del Mundo, el exinternacional neerlandés Dick Advocaat, de 78 años, quien dirigió por última vez al Sunderland.

Para el Mundial tendrá un grupo sumamente difícil con la poderosa Alemania, con la que debutará, así como con Ecuador, una de las selecciones que podría ser revelación del evento y con Costa de Marfil, el cuál sería el rival más accesible para poder soñar con sus primeros puntos en la magna cita.