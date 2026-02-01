VIRAL: Se le salió el peluquín en plena pelea, lo lanzó al público y terminó ganando el combate

Un momento insólito se vivió durante una cartelera boxística realizada en el Madison Square Garden de Nueva York, luego de que un pugilista perdiera su peluquín en plena pelea, lo que hizo que se volviera viral tanto por su reacción como por el desenlace del combate.

El hecho ocurrió durante el segundo round, cuando una ráfaga de golpes de su rival, Kingsley Ibeh, dejó al descubierto la calvicie de James «Big Baby» Miller. El púgil, originario de Brooklyn, completó el asalto con el cabello fuera de lugar y, al llegar a su esquina, optó por arrancarse el postizo y arrojárselo al público.

El boxeador compartió en sus redes sociales el momento en que se quitó la peluca, el cual no fue filmado por la transmisión oficial, pero sí por los espectadores en las gradas, quienes no daban crédito a lo que veían. La reacción del público fue inmediata, con risas y ovaciones desde la tribuna.

El episodio se viralizó rápidamente y la secuencia se suma a la de los momentos más inauditos del boxeo profesional.

MILLER TERMINÓ IMPONIÉNDOSE A SU RIVAL

La pelea se desarrolló de forma pareja; no obstante, a partir del sexto asalto, el trabajo al cuerpo de Miller comenzó a tener efecto sobre su rival, que nunca había disputado más de seis rounds como profesional.

El desgaste fue evidente en Ibeh, mientras Miller fue incrementando el control del combate. Un gancho de izquierda en el noveno asalto inclinó la balanza en favor del estadounidense, según lo reseñado por Infobae.

Las tarjetas reflejaron la paridad de la contienda: dos jueces vieron ganar a Miller por 97-93, mientras el tercero otorgó la victoria a Ibeh por 96-94.

En la entrevista sobre el ring, Miller volvió a referirse al incidente con humor y se frotó la cabeza mientras bailaba para celebrar.

“Me quedé sin pelo por el champú y tuve que salir con el postizo. No me afectó en absoluto”, sentenció el boxeador.

En redes sociales, el episodio generó incontables bromas y memes, con usuarios vaticinando que el clip del peluquín reaparecerá en cada recopilación de momentos insólitos del deporte.