VIRAL: Ronaldinho recorrió Petare y desató furor entre sus fanáticos, jugará un partido de exhibición

El astro del fútbol y exatacante del FC Barcelona y el PSG, Ronaldinho, desató el furor entre sus seguidores del país después de arribar el jueves a Caracas para participar en un partido de exhibición organizado por la Liga Monumental, torneo que se realiza anualmente y que agrupa a leyendas del fútbol mundial, y posteriormente hacer el viernes una visita a la parroquia Petare, desatando la alegría de los aficionados.

El mismo ‘Dinho’ informó en sus redes sociales sobre su arribo a la capital venezolana para el juego de este sábado. «Hola a todos los de la Liga Monumental, estamos en Venezuela, un abrazo», expresó.

Por su parte, la organización del evento también informó sobre la llegada de Ronaldinho. «¡Miren quién llegó! Ronaldinho ya se encuentra en Venezuela listo para jugar en la Liga Monumental este 6 y 7 de junio. ¿Cuántos goles crees que anotará el brasileño?», publicó.

Tras pisar suelo venezolano, el ganador del Balón de Oro se dirigió a Petare para hacer un breve recorrido. Fue allí donde los locales aclamaron con euforia a la leyenda carioca.

Trascendió que el brasileño disputará la tarde de este 6 de junio un choque amistoso en la parroquia Petare. En concreto, será en el Polideportivo de Mesuca, por lo que se espera que haya un lleno total por parte de quienes deseen ver al campeón del mundo 2002.

SEGUNDA VISITA DE RONALDINHO

La visita de Ronaldinho no es inédita. En 2024 había arribado a Caracas para su primera participación en la Liga Monumental. Este torneo se realiza año a año y reúne a diferentes figuras del fútbol mundial.

En esa ocasión reforzó a los equipos Forum Jet y Vergatarios, dejando destellos de su magia intacta (incluyendo un golazo olímpico desde la esquina que se volvió viral).

Otros cracks como Marcelo, Carles Puyol y Marco Materazzi, entre otros, han participado en este evento que se lleva a cabo en el estadio Monumental de La Rinconada. Con Ronaldinho, también llega el exmediocampista del Real Madrid, Emerson, para darle mayor interés al duelo amistoso.