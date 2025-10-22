VIRAL: Murió famoso fisicoculturista a los 31 años, le había pedido matrimonio a su novia

El mundo del fisicoculturismo está de luto por la inesperada muerte del brasileño Ricardo Nolasco dos Santos, mejor conocido en la industria como Kadu Santos, apenas unos meses después de que pidió matrimonio a su esposa.

Santos murió el martes, 21 de octubre, en el estado de Río Grande do Sul, en Brasil. De acuerdo a medios locales, la trágica noticia fue comunicada por la familia del fisiculturista en redes sociales.

«El día más triste de mi vida. Mi amado hijo», dijo Amauri Santos, padre del atleta, en redes sociales. Aunque varias fuentes confirmaron lo ocurrido, todavía no han trascendido detalles sobre la causa de muerte.

«Era un atleta y un hombre al que todos adoraban, le tenían mucho cariño. Una persona muy carismática y amigable, ¿verdad? Y para nuestro deporte, es una gran pérdida. Porque era un atleta con mucho potencial», acotó Joel Rodrígues, colega de Santos.

Por otra parte, el centro de acondicionamiento donde trabajaba Santos, llamado PowerCT, también se despidió del atleta. «Siempre fue un ejemplo de dedicación, disciplina y camaradería, dejando una huella inspiradora en colegas, profesores y amigos», acotó.

SANTOS VIRAL

Hace pocos meses, Santos había pasado por uno de los mejores momentos de su vida. No se trataba de uno de sus tantos éxitos deportivos, sino de la propuesta de matrimonio que hizo a Sabrina Wollmann, su pareja desde 2021.

Santos publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se aprecia cuando le pide matrimonio a su pareja en pleno escenario. «Te amo con todo mi corazón, te admiro y estoy muy orgullosa de lo que nos hemos convertido juntos a lo largo de los años», dijo Wollmann tras la propuesta.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FUTBOLISTA BRASILEÑO MURIÓ TRAS CHOCAR A TODA VELOCIDAD CONTRA UNA VACA, TODO QUEDÓ GRABADO

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sabrina Wollmann (@sabrinawollmannpersonal)



El atleta contaba con más de 13.000 seguidores en Instagram, donde ofrecía videos de rutinas, consejos de entrenamientos y contenido sobre la disciplina. Además, Santos tenía en su haber 11 títulos nacionales y dos galardones absolutos de Muscle Contest.