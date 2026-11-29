Lo que debía ser una sana jornada deportiva terminó con una trifulca en La Sabana, estado La Guaira, después de que un duelo de béisbol amistoso la tarde del sábado acabara en una batalla campal entre los fanáticos de ambas escuadras y donde se vieron involucrados los grandeligas Maikel García y Ronald Acuña Jr.

De acuerdo con medios locales, el encuentro se disputó entre un equipo impulsado por los peloteros de La Guaira contra un conjunto de Caruao. Al final del compromiso, este último equipo se alzó con la victoria.

No obstante, los aficionados de la novena vencedora se habrían sobrepasado en su celebración y acabaron molestando a los seguidores del equipo de La Sabana. Tal situación se convirtió en el detonante para la pelea.

Aparentemente, García y Acuña Jr. intentaron calmar las aguas. Sin embargo, el desencuentro escaló a mayores y los campeones del mundo terminaron involucrados.

El medio La Verdad de Vargas incluso señaló que familiares de un hombre identificado como Hugo Daniel Cardona recibieron ataques en «cayapa» y hasta amenazas de muerte. Por ende, expresaron preocupación frente a lo ocurrido.

Un video que se ha hecho viral reveló que la trifulca se llevó a cabo fuera del diamante, pero detrás del home, es decir, en la zona de las gradas. En el metraje en cuestión se vio a algunos presentes subirse a otros asientos para ponerse a salvo.

De "juego amistoso" solo tuvo el nombre. El evento de Ronald Acuña Jr. y Maikel García en La Sabana terminó en batalla campal contra Caruao, con las estrellas de Grandes Ligas atrapadas en el medio intentando separar y denuncias de amenazas de muerte contra Hugo Daniel Cardona.… pic.twitter.com/y2b4SO5K0Z — freddyzur (@freddyzur) November 29, 2026

Quizá el momento más impactante fue cuando un hombre que había sido acorralado recibió un golpe directo en la cara mientras estaba cara a cara con alguien más. Al final del clip se pudo apreciar el instante en el que algunas personas intentaron controlar a Maikel García para que no participara en la trifulca.

Hasta el momento, ninguno de los grandeligas criollos se ha pronunciado sobre el altercado.