Dos años transcurrieron desde aquella compra de 16 dólares, donde el beisbolista venezolano William Contreras protagonizó un encuentro que conmovió a miles de personas. Hoy se convierte en un jonrón de solidaridad, al terminar con una invitación especial al Estadio Monumental de Caracas.

En diciembre de 2024, Contreras se encontraba recorriendo las calles de Valencia, estado Carabobo, cuando se detuvo a comprarle donas a un adulto mayor que trabajaba como vendedor ambulante.

La cuenta era de apenas 16 dólares, pero el pelotero le entregó 100 dólares y le dijo que se quedara con el cambio.

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El hombre, identificado como Ricardo Real, no pudo contener su emoción. Le contó que llevaba muchos años trabajando y que todavía veía lejos la posibilidad de retirarse.

Casi dos años después, Ricardo volvió a aparecer en las redes sociales, esta vez para felicitar a William por sus triunfos deportivos. El grandeliga respondió con una promesa: volvería a visitarlo cuando regresara a Venezuela. ¡Y cumplió!

🇻🇪 | El señor de las DonasTrump agradece a William Contreras y su hermano. ¡Estas son las acciones que caracterizan a los venezolanos! Pronto todos volveremos a nuestra tierra y le mostraremos al mundo entero lo arrecho que es ser venezolano. ❤️ https://t.co/abuQrefmpa — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) November 23, 2026

JONRONES DE SOLIDARIDAD

Durante su reciente visita al país, William regresó junto a su hermano Willson al lugar donde había conocido al vendedor. Esta vez, además del reencuentro, le llevó una gorra y una camiseta conmemorativa del campeonato y lo invitó al Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas.

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No es la primera vez que Contreras demuestra su solidaridad. En junio de 2026, también participó junto a otros jugadores de los Cerveceros de Milwaukee en una campaña para recolectar alimentos, agua y suministros destinados a familias venezolanas afectadas por los terremotos.

Entre tantos logros, premios y celebraciones, esta historia recuerda que hay gestos que pueden dejar una huella mucho más allá del terreno de juego.