VIDEOS: Venezuela empieza el Clásico Mundial con buen pie y derrota a Países Bajos

La selección de Venezuela debutó a lo grande en el Clásico Mundial de Béisbol con una victoria frente al equipo de Países Bajos, derrotando 6-2 a uno de sus principales rivales en el Grupo D del torneo.

Venezuela y el conjunto neerlandés disputaron el encuentro en el LoanDepot Park de Miami. Como era de esperar, miles de fanáticos venezolanos acompañaron a la selección en el estadio, animando y apoyando de principio a fin.

La selección saltó al campo con Ronald Acuña Jr., Maikel García, Luis Arráez, Wilson Contreras, Salvador Pérez, Wilyer Abreu, William Contreras, Javier Sanoja y Andrés Giménez. Ranger Suárez fue el abridor de Venezuela.

Acuña Jr. anotó el 1-0 en la primera entrada, mientras que Países Bajos empató el partido en el segundo inning. Sin embargo, un cuadrangular de Sanoja puso a Venezuela por delante y así se mantuvo hasta el final del partido.

Un conjunto de batazos en la quinta entrada sentenció el partido a favor de Venezuela. Aunque Países Bajos anotó una carrera en el sexto inning, nada pudo hacer para evitar su primera derrota en el Clásico Mundial.

FUTURO DE VENEZUELA

Con esta victoria Venezuela podrá disputar el Grupo D con mayor tranquilidad. Luego de República Dominicana, Países Bajos era el principal contrincante a batir en esta primera fase.

Venezuela disputará su segundo partido este sábado a las 8 de la noche frente a Israel. Luego jugará con Nicaragua el lunes y con República Dominicana el miércoles. Todos los encuentros se llevarán a cabo en el LoanDepot Park.

Tras dos derrotas en partidos amistosos, Venezuela enderezó su rumbo con la victoria frente a Países Bajos. Ahora buscará hacer historia en este Clásico Mundial, en donde tiene como mejor participación un tercer puesto en 2009.