VIDEOS: Los enfrentamientos entre encapuchados y policías que mostraron la otra cara del Mundial en México

El debut del Mundial 2026 en México estuvo marcado por disturbios en las inmediaciones del Estadio Azteca, donde encapuchados se enfrentaron este jueves a fuerzas de seguridad durante el partido inaugural entre la selección anfitriona y Sudáfrica (2-0), en una jornada que marcó la primera victoria de la ‘Tri’.

De acuerdo con medios locales, decenas de manifestantes del bloque negro y policías se enfrentaron en los alrededores del recinto deportivo situado en Ciudad de México, mientras se disputaba el partido inaugural del Mundial.

Lo que se detalló, es que un gran número de maestros, familiares de desaparecidos y estudiantes se concentraron desde temprano en los alrededores del estadio, pero su paso fue bloqueado por un fuerte despliegue policial.

Sin embargo, armados con palos y bates, un puñado de jóvenes rompió los vidrios de vehículos policiales mientras al fondo se observaba el Azteca, donde minutos antes México anotaba el primer gol del Mundial.

En respuesta, los oficiales lanzaron gases para intentar dispersar a los manifestantes, que corrieron por los alrededores del coloso deportivo.

🚨🔴 Un vehículo fue volcado durante un enfrentamiento entre encapuchados del llamado #BloqueNegro y policías a espaldas del Estadio Azteca, en Av. del Imán y Primera Cerrada de Av. del Imán, #CDXM. pic.twitter.com/HpUbcBAVyr — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) June 11, 2026

FIESTA MEXICANA

En lo deportivo, el encuentro terminó con victoria 2-0 para el anfitrión frente a Sudáfrica, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

El partido también dejó hechos destacados como la expulsión de jugadores de ambos equipos y el récord histórico del portero Guillermo Ochoa, quien se convirtió en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo.

Sudáfrica terminó el partido con nueve hombres por tarjetas rojas a Sphephelo Sithhole y Themba Zwane. La Tri acabó con 10 jugadores por la expulsión de César Montes.