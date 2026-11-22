Este domingo 22 de noviembre quedó formalmente inaugurado el Parque y Paseo de las Estrellas en la avenida Lecuna de Caracas, un complejo dedicado a inmortalizar a la selección venezolana de béisbol que se tituló campeona del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Durante la jornada inaugural se develaron las estatuas erigidas en homenaje a los peloteros y miembros del cuerpo técnico, además de realizarse la entrega oficial de los anillos de campeones a los protagonistas de la histórica conquista.

El recinto, ubicado en los espacios recuperados de la avenida Lecuna, a metros de Parque Central, incluye monumentos individuales, estrellas en el pavimento, una réplica monumental del trofeo y áreas deportivas y recreativas.

OMAR LÓPEZ AGRADECIDO POR EL NUEVO ESPACIO

El mánager de la selección nacional, Omar López, expresó su satisfacción por la apertura de este espacio en el corazón de la capital venezolana.

Durante su intervención, agradeció a todas las personas e instituciones que hicieron posible alcanzar el título para el país y destacó el valor simbólico de la obra, señalando que permitirá a las nuevas generaciones conocer y revivir la hazaña deportiva alcanzada por el equipo criollo.

La celebración rinde tributo a la histórica victoria obtenida el pasado 17 de marzo de 2026, fecha en la que Venezuela derrotó 3 carreras por 2 a Estados Unidos en la final disputada en el loanDepot Park de Miami, logrando así su primer campeonato en la historia del Clásico Mundial de Béisbol.