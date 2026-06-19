VIDEO SENSIBLE: Jugador de Canadá sufrió escalofriante fractura en pleno partido contra Qatar, hubo dos expulsados

Momentos de tensión se vivieron en el partido entre las selecciones de Canadá y Qatar en el Mundial 2026, en donde el centrocampista canadiense Ismaël Koné sufrió una escalofriante fractura en el campo de juego.

Los hechos se dieron un partido de la fecha 2 del Grupo B, disputado en el estadio BC Place de Vancouver, en donde Canadá buscaba sellar su clasificación a los 16avos de final. Con el partido 3-0 a favor del conjunto norteamericano, el centrocampista defensivo qatarí Assim Madibo impactó por detrás a Koné.

Lo que parecía no ser una barrida especialmente brusca terminó con Koné en el suelo, notablemente impactado por la lesión. En la transmisión internacional se pudo ver al futbolista sorprendido al ver su pierna fractura.

Los demás jugadores se percataron de la grave lesión que sufrió Koné y solicitaron asistencia médica. En cuestión de segundos, se caldearon los ánimos entre ambas selecciones y hubo varios empujones.

KONÉ SALIÓ CONSCIENTE DE LA CANCHA

Madibo recibió inicialmente una tarjeta amarilla, pero el árbitro chileno Cristián Garay consultó el VAR y modificó su decisión, expulsando al qatarí. Se trató de la segunda expulsión de Qatar, puesto que Homam Al-Amin recibió una roja al cierre del primer tiempo.

Los compañeros de Koné quedaron conmovidos con lo ocurrido. Madibo, por su parte, estaba notablemente conmocionado por lo ocurrido y algunos de sus colegas, incluyendo a jugadores del conjunto canadiense, le dieron ánimos.

A pesar de la gravedad de la lesión, Koné salió consciente del campo mientras recibía oxígeno. El futbolista llegó a sentarse en la camilla y, mientras salía del campo, saludó a los fanáticos, quienes le brindaron una ovación de pie.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, no han trascendido detalles sobre la magnitud de la lesión que sufrió Koné. Aunque en la transmisión se aprecia que se trata de una fractura, no hay un diagnóstico oficial.

Con una Qatar diezmada por las expulsiones, la selección de Canadá obtuvo la victoria con un contundente 6-0, su primer triunfo en un Mundial. El conjunto anfitrión puso pie y medio en la próxima instancia, mientras que Qatar tendrá que jugarse la vida frente a Bosnia y Herzegovina en la última fecha de la fase de grupos.