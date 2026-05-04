VIDEO: Omailyn Alcalá reveló su próximo objetivo tras ganar oro en el Mundial de Boxeo

La deportista Omailyn Alcalá, quien se convirtió en la primera venezolana en ganar el oro en la Copa Mundial de Boxeo, manifestó este lunes su «orgullo y satisfacción» por alcanzar la gloria en el cuadrilátero.

Alcalá se llevó la presea dorada el pasado 26 de abril en Foz de Iguazú, Brasil, tras derrotar en la final a la húngara Kukhta Vladislava. Una semana después, tuvo una entrevista con la periodista Shirley Varnagy y no ocultó su alegría por esta gesta.

«Siento bastante orgullo y satisfacción por haberle dado este logro a mi país. Sumamente contenta porque es algo que vengo trabajar desde hace mucho tiempo, incluso con los antiguos entrenadores de la selección», indicó Alcalá.

La caraqueña recordó que, gracias a su padre, tuvo su primer acercamiento al boxeo a los siete años de edad. Aunque llegó a la selección nacional en 2017 y cosechó distintos éxitos, afirmó que los Juegos Olímpicos de París fueron un punto de inflexión en su carrera.

«De los Juegos olímpicos para acá me mentalicé en lograr mis objetivos. Si un Rubén Limardo pudo, una Yulimar Rojas pudo, si Yoel Finol pudo, si Keydomar Vallenilla pudo y Julio Mayora pudo, ¿por qué yo no? Y si nadie pudo, yo puedo ser la primera», dijo Alcalá.

ALCALÁ TIENE UN OBJETIVO CLARO

La boxeadora recordó que en los Juegos Olímpicos de París fue eliminada en la primera ronda. Luego de esta experiencia, decidió buscar el oro en todas las competencias para llegar en su mejor estado a la cita olímpica de 2028, que se disputará en Los Ángeles.

«Lo más difícil es aprender a creer en mí misma (…) Cada vez que iba a una competencia y veía que salía por una llave en la que había peleadoras buenas, me decía que yo también soy buena», expuso Alcalá.

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Alcalá obtuvo el tercer lugar en los Juegos Panamericanos de 2023 y en el Mundial de Boxeo de 2025. Ahora que es poseedora del oro en la edición de 2026, está decidida a dejar el nombre del país en alto en los próximos Juegos Olímpicos.