VIDEO IMPACTANTE: El dramático accidente que le costó la vida a reconocido jinete durante una carrera en Río de Janeiro

En las últimas horas se difundió el dramático video, sobre el accidente que le costó la vida a un joven y reconocido jinete, durante una carrera en Río de Janeiro (Brasil).

Se trata de Leandro Henrique, jockey brasileño de 27 años, quen sufrió una caída el pasado domingo durante la segunda prueba de la jornada en el Hipódromo de la Gávea, cuando el caballo que montaba se desvió del trazado y saltó las vallas perimetrales de la pista.

El accidente ocurrió en el marco de una competencia del Jockey Club Brasileiro (JCB). Henrique montaba a Native Coffee cuando el animal se salió del recorrido de forma abrupta, lo que provocó que el jinete saliera despedido y cayera con fuerza sobre el lateral del hipódromo.

De acuerdo con medios locales citados por Infobae, el golpe le causó un traumatismo craneoencefálico y una fractura expuesta en la zona pelviana.

El equipo médico del hipódromo lo atendió de inmediato sobre la pista y trasladó de urgencia al hospital Miguel Couto, también en Río de Janeiro, donde fue sometido a una cirugía de tres horas y media.

Tras la intervención, los médicos lograron estabilizarlo en parte. El jinete llegó a reconocer a su pareja y a su representante, Danilo Aglio.

Sin embargo, este martes fue derivado a la Casa de Saúde São José, en el barrio de Humaitá, donde ingresó a una unidad de cuidados intensivos. Allí murió en la madrugada de este miércoles, tres días después de la caída.

#20Ago | El jockey brasileño Leandro Henrique murió a los 27 años, tres días después de sufrir una caída durante una competencia en el hipódromo de la Gávea, en Río de Janeiro Video: @jlvgjockey pic.twitter.com/qIgKqD6Eb8 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 20, 2026

¿QUÉ SABE SOBRE ESTE JOVEN JINETE?

Nacido el 21 de diciembre de 1998 en Recife, en el estado de Pernambuco, Henrique llegó al turf a los nueve años a través de la Escuela de Ponis de esa ciudad. A los 14 ya competía en el hipódromo da Madalena y poco después se instaló en Río de Janeiro para continuar su formación.

Con 16 años ganó la estadística de jinetes de la temporada 2016/2017 en el Hipódromo de la Gávea, un logro sin precedentes para un alumno de la Escuela de Profesionales de la Hípica del JCB.

A lo largo de su carrera acumuló más de 1.000 victorias y se consagró en varias pruebas de Grupo 1. El caballo con el que más éxitos cosechó fue London Moon, con quien se adjudicó la Copa Precocidade e Velocidade de la ABCPCC y los grandes premios Jockey Club Brasileiro (G1), Estado do Río de Janeiro (G1) y Presidente da República (G1).

En 2021 alcanzó su triunfo número 1.000 al ganar el Gran Premio Henrique de Toledo Lara (G2) con Casa Blanca. Entre sus victorias más recordadas también figura el Gran Premio Cruzeiro do Sul – Derby Brasileiro (G1), una de las pruebas de mayor tradición en el calendario hípico del país.

CIMA DEL TURF BRASILEÑO

Ya en 2025, Henrique conquistó la cima del turf brasileño al ganar el Gran Premio Brasil (G1). Se trata de la carrera más prestigiosa de Brasil, con el caballo Sinsel del Stud Red Rafa. La victoria se definió en el photochart, tras una disputa cerrada en los metros finales.

Recientemente, había sido incorporado como monta oficial del haras Santa María de Araras, con presencia también en la Argentina. Con esa cuadra ganó el Gran Premio Margarida Polak Lara – Taça de Prata con Passion Of Details. Esa resultó ser la última gran victoria de su carrera.

Al momento del accidente, Henrique ocupaba el segundo puesto en el campeonato 2026 del JCB, con 15 victorias en lo que iba de la temporada. En el plano personal, el año pasado había sido padre de Manoela, su hija con la exjockey y entrenadora Victoria Mota.