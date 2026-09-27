VIDEO: El gesto viral de Cristiano Ronaldo con dos pequeñas fanáticas que conmovió las redes

Cristiano Ronaldo protagonizó uno de los momentos más virales del fin de semana en las redes sociales, luego de intervenir cuando el personal de seguridad quería alejar a dos niñas que se acercaron al astro portugués y terminó fotografiándose con sus pequeñas fanáticas.

El episodio ocurrió este domingo en Oslo, en la previa del partido donde la selección de Portugal se enfrentaría a Noruega, en su segundo encuentro de la UEFA Nations League 2026-27, según reseñó el portal DSN.pe.

Los aficionados se congregaron para recibir al combinado luso y varios menores esperaban detrás de las vallas con camisetas de Cristiano Ronaldo, mientras coreaban el nombre del delantero.

Pero, cuando las protagonistas de esta historia viral intentaron acercarse, junto a su padre, los encargados de seguridad las interceptaron.

Ronaldo se percató de lo sucedido e intervino para que les permitieran aproximarse. Finalmente, CR7 posó sonriente para las fotografías tomadas por el progenitor de las niñas y luego atendió durante unos instantes a otros seguidores que se encontraban en el lugar.

El portal destacó que la presencia del jugador del Al-Nassr generó una fuerte expectativa en la capital noruega.

Medios locales informaron que cientos de personas se concentraron alrededor del hotel de Portugal y del Ullevaal Stadion con la esperanza de conseguir una fotografía o un autógrafo.

Mientras que la Federación Noruega de Fútbol incluso confirmó un incremento del personal de seguridad tras realizar una evaluación de riesgos por la atención que genera la presencia del astro portugués.

Luego del episodio con los aficionados, la atención se concentró en el esperado enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Erling Haaland. Al final, Portugal se impuso 2 a 1 frente a Noruega, aunque el ex Real Madrid estuvo en el banquillo durante todo el partido.