VIDEO: El descomunal jonrón que dio Ronald Acuña Jr. tras volver de la lesión, fue al primer lanzamiento

El jardinero venezolano, Ronald Acuña Jr., volvió por todo lo alto a las Grandes Ligas tras prácticamente un año inactivo, luego de despachar un enorme cuadrangular ante el primer lanzamiento que recibió en el encuentro entre su equipo, los Bravos de Atlanta, y los Padres de San Diego.

Transcurría la baja del primer inning cuando Acuña Jr. se dirigía al plato para tomar su primera oportunidad. En simultáneo, se escuchaba la ovación del público presente en la casa de los Bravos, a raíz de su regreso al diamante.

El «Abusador» no tardó mucho en demostrar que está listo para el mejor béisbol del mundo. Al primer pitcheo del abridor Nick Pivetta, depositó la pelota a mitad de gradas del jardín central, poniendo la primera rayita de Atlanta.

A pesar del retorno por todo lo alto de Ronald Acuña Jr., los Bravos cayeron derrotados 2-1 ante San Diego, en lo que fue un duelo de pitcheo. No obstante, la noticia positiva es su reaparición, tras 362 días fuera de la gran carpa por una rotura del ligamento anterior izquierdo.

HE IS BACK.

Ronald Acuña Jr. homers on the first pitch he sees! pic.twitter.com/LZgwO3b8kZ

— MLB (@MLB) May 23, 2025