VIDEO: Charles Leclerc sufrió aparatoso accidente durante el Gran Premio de Monza este 6Sep

(EFE).- El Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputaba este domingo en el circuito de Monza, tuvo que ser interrumpido por varios minutos, con bandera roja, a causa de un aparatoso accidente que sufrió el piloto de Ferrari, Charles Leclerc.

El monegasco -ganador en Monza, por segunda vez, hace dos años-, que había salido tercero, perdió el control de su monoplaza en la tercera de las 53 vueltas a las que estaban previstas para la carrera y chocó contra las barreras en la Parabólica, la última de las once curvas del templo de la velocidad.

La carrera se reanudó una vez reparados los desperfectos provocados en las barreras de protección por el coche de Charles Leclerc, que salió por su propio pie del Ferrari antes de que lo trasladaran a un centro asistencial para su evaluación.

he couldn’t take his eyes off the accident im so sad pic.twitter.com/FpttnDzBsc — best of charles leclerc (@leclercphotos) September 6, 2026

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TRIUNFO DE MERCEDES CON ANTONELLI

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) terminó llevándose la victoria en Monza, tras protagonizar una de las mayores remontadas de la historia.

Con esta victoria, el piloto adolescente de Mercedes se aseguró llegar líder destacado, prácticamente con medio Mundial en el bolsillo, al GP de España, el próximo fin semana.

Antonelli, de 20 años, que había salido decimonoveno, logró su séptima victoria en la Fórmula Uno, la séptima del año, al ganar en el templo de la velocidad, donde se impuso por delante de su compañero, el inglés George Russell, y del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que concluyó en tercera posición una carrera que el español Carlos Sainz (Williams) concluyó decimotercero y en la que su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) tuvo que abandonar.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó noveno y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), decimoctavo, una prueba en la que Antonelli no sólo se convirtió en el primer italiano en ganar el Gran Premio de su país desde que lo hiciese por última vez, en 1966, Ludovico Scarfiotti a bordo de un Ferrari.

El líder más joven de la historia protagonizó la segunda remontada hacia el triunfo más grande de todos los tiempos, después de la del británico John Watson, que había salido vigésimo segundo en el Gran Premio del Oeste de Estados Unidos de 1983, en Long Beach (California); una carrera en la que, curiosamente, el segundo clasificado, el triple campeón mundial austriaco Niki Lauda, también avanzó 21 plazas en carrera. EFE