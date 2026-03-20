¿Viajarán por fin los peloteros a Venezuela para celebrar el Clásico Mundial? Lo que respondió el ministro de Deporte

El ministro para el Deporte, Franklin Cardillo, informó que los peloteros venezolanos no podrán viajar a Venezuela para celebrar el campeonato en el Clásico Mundial de Béisbol.

Destacó que a pesar de las gestiones de las autoridades venezolanas, los distintos equipos de Grandes Ligas no les dieron el permiso a los jugadores.

«Ellos (los peloteros) hicieron todas las gestiones posibles. La Federación Venezolana de Béisbol y la presidenta Delcy Rodríguez también hicieron las gestiones para que ellos pudieran estar. Pero hay que informarle a todo el país que ellos son jugadores de la liga de béisbol de Estados Unidos y tienen compromisos con sus equipos y no les dieron el permiso para venir a Venezuela», indicó.

Durante una entrevista en Venezolana de Televisión, Cardillo acotó que los peloteros deben incorporarse al spring training ya que la temporada inicia el 25 de marzo.

«Lamentablemente no van a poder venir. Aunque la presidenta había puesto el avión para irlos a buscar y traerlos ese mismo día para que compartieran con el pueblo. Pero son atletas profesionales y tienen compromisos de trabajo», apuntó.

Destacó que se están haciendo las gestiones para que en el mes de noviembre los peloteros puedan viajar al país.

«Estamos seguros de que los vamos a tener a todos en Venezuela», dijo.

CLÁSICO MUNDIAL DE BÉISBOL

El ministro confirmó que sí han propuesto a los organizadores del Clásico Mundial de Béisbol que Venezuela sea una de las sedes para el próximo torneo.

«Ojalá la MLB pueda mirar a Venezuela. Tenemos la mejor afición del mundo y estoy seguro de que vamos a llenar el estadio sin necesidad de mucho. La gente llegará a disfrutar de la buena pelota», comentó.

Resaltó que la Federación Venezolana de Béisbol han manifestado a la Asociación de Peloteros para que Venezuela también sea sede de un juego de exhibición de la MLB.