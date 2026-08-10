Venezuela no participará en la tercera edición de la Serie del Caribe Kids: esta sería la insólita razón

La selección infantil de Venezuela no participará en la tercera edición de la Serie del Caribe Kids, luego de que sus integrantes fueran retirados del avión minutos antes de abordar rumbo a Nayarit, en México, sede del torneo que se disputa desde este lunes 10 al 16 de agosto.

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) confirmó este lunes que Venezuela no disputará el certamen y adelantó que las razones oficiales «serán explicadas en los próximos días».

Sin embargo, extraoficialmente, se conoció que presuntos problemas con el visado impidieron el arribo del equipo. Según la información del periodista deportivo Guillermo Arcay, a los jóvenes peloteros se les exigió una «carta de entrada» cuando ya estaban a pocos minutos de abordar el vuelo. Este motivo terminó por impedirles el viaje.

En su comunicado, la CBPC reconoció los esfuerzos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) para enviar a la delegación infantil al torneo y eximió a la liga de cualquier responsabilidad por lo ocurrido.

Asimismo, el organismo lamentó la situación y expresó: «Resulta especialmente doloroso que la ilusión de estos jóvenes peloteros, quienes se prepararon con entusiasmo para representar a Venezuela y algunos de los cuales incluso habían iniciado los trámites y desplazamientos necesarios para completar el proceso migratorio requerido, no pudiera finalmente concretarse por circunstancias ajenas a su voluntad y al esfuerzo desplegado por su liga».

Un miembro de inmigración les informó que para entrar a México necesitaban una carta. Resultado? El vuelo se retrasó, tuvieron que sacar el equipaje de los niños, y naturalmente no viajaron a México. — Guillermo Arcay (@guillearcay) August 10, 2026

AUSENCIA DOLOROSA

Con la ausencia venezolana, la Serie del Caribe Kids se disputará con cinco representaciones. República Dominicana, Puerto Rico, Panamá y dos selecciones de México, en un ajuste al formato originalmente previsto.

De acuerdo con Tarabeisbol 23, los niños vivieron con desilusión el momento cuando fueron bajados del avión. Se indicó que mantuvieron hasta el final la esperanza de participar en el certamen.

Se señaló que los pequeños peloteros atravesaron cuatro días de preparativos, desvelos y expectativas. Todo con la ilusión de representar a Venezuela, un esfuerzo que terminó en decepción.

Al conocerse la noticia, ya emprendían el regreso al país, luego de que el equipo quedara varado en Colombia sin poder ingresar a México. Dicha situación se presentó, pese a las gestiones realizadas por distintas organizaciones, incluyendo la LVBP.