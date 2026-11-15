Venezuela dejó en el terreno a Puerto Rico y avanzó invicta a la final del Mundial de Béisbol Sub-23

La selección nacional de béisbol Sub-23 de Venezuela selló su pase a la gran final de la VI Copa Mundial de Béisbol U23, tras imponerse con pizarra de 8-7 sobre Puerto Rico en un dramático compromiso definido en entradas extras. Con este triunfo, la novena criolla mantiene su invicto en el certamen y asegura, al menos, la medalla de plata en el torneo disputado en Nicaragua.

La definición del encuentro llegó en la parte baja del octavo episodio. Con las bases llenas y un out en la pizarra, Joan Delgado conectó un batazo hacia el jardín central que permitió a Diego González pisar el plato con la carrera de la victoria, dejando en el terreno al conjunto puertorriqueño.

DESARROLLO DEL ENCUENTRO

El combinado venezolano tomó el control temprano en el primer episodio al fabricar un rally de cuatro anotaciones, impulsadas gracias a las oportunas conexiones de Jhonfrank Salazar, Giovanni Rivero y Diego González.

El duelo se tornó reñido en la segunda mitad, ya que Puerto Rico logró igualar las acciones 4-4 en la quinta entrada; no obstante, Venezuela respondió de inmediato en la baja de ese mismo capítulo con tres carreras más, dos remolcadas por Brailyn Chourio y una por Jesús Castillo.

En el sexto tramo, la ofensiva puertorriqueña fabricó otro rally de tres rayitas para empatar el compromiso a siete carreras y forzar los innings adicionales.

Posteriormente, en la alta del octavo episodio, la defensiva venezolana evitó el daño al retirar a dos corredores rivales en una misma jugada, dejando el escenario listo para la definición de Delgado.

DESTACADOS A LA OFENSIVA

Además del batazo decisivo de Joan Delgado (de 4-1, con anotada e impulsada), la artillería nacional contó con el aporte clave de Jhonfrank Salazar, quien ligó de 4-2 con dos anotadas y una empujada, y Lewis Castillo, que duplicó en cuatro turnos legales con dos carreras anotadas.

Es importante recordar que Venezuela avanzó de forma invicta en el Grupo B (donde compartió llave con Japón, Corea del Sur, Cuba, Gran Bretaña y Sudáfrica) y llegará al juego decisivo con la ventaja de jugar como homeclub, a falta de disputar su último compromiso de trámite en la Súper Ronda.

El partido por el título mundial se llevará a cabo este domingo 15 de noviembre en el Estadio Nacional Soberanía de Managua, donde la selección venezolana enfrentará al equipo que culmine en el segundo puesto de la Súper Ronda.