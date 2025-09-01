Venezuela conquistó la medalla de oro por primera vez en la Copa Panamericana de Voleibol Masculino

Deportes

La selección masculina de voleibol de Venezuela hizo historia al coronarse campeona de la Copa Panamericana 2025, su primera medalla de oro en la historia del torneo, tras vencer a México con marcador de 3-1 en la final disputada en Guanajuato, México.

Bajo la dirección técnica del argentino Rubén Wolochin, el sexteto nacional mostró carácter y solidez en un partido intenso. El primer set se definió punto a punto, pero fue para los venezolanos con pizarra de 25-23. El segundo parcial también favoreció a la vinotinto del voleibol, que se impuso 25-20.

Aunque México logró reaccionar y llevarse el tercer set, Venezuela mantuvo la concentración para cerrar el encuentro con temple y eficacia, asegurando así la medalla de oro.

La selección venezolana llegó al partido decisivo tras una semifinal vibrante frente a Colombia, en la que se impuso 3-2 con un juego táctico y defensivo que reflejó la madurez del grupo en los momentos de mayor presión.

El capitán Willner Rivas fue pieza clave durante todo el torneo y recibió el reconocimiento como Jugador Más Valioso (MVP) de la competencia.

UNA ACTUACIÓN HISTÓRICA

Este título representa la mejor actuación de Venezuela en la Copa Panamericana desde su primera participación en 2010.

Hasta ahora, su mejor resultado había sido la medalla de bronce obtenida en Nevada, Estados Unidos, 2015, cuando superó a Canadá 3-2.

Con este logro, la selección nacional no solo suma un nuevo capítulo dorado a su historia deportiva, sino que también reafirma su crecimiento en el voleibol continental.

