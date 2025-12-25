Venezuela albergará la Serie de las Américas tras perder sede de la Serie del Caribe, estas serían las limitaciones

Luego de que le quitaran la sede a Venezuela para la próxima edición de la Serie del Caribe, autoridades deportivas del país han anunciado que organizarán su propio torneo, el cual será la segunda edición de la Serie de las Américas.

Sin embargo, este torneo nace con un gran problema que podría repercutir en el interés de los fanáticos. Según informó el portal El Extrabase que contactó a fuentes especializadas, ningún equipo de la LVBP o jugadores afiliados al sistema MLB podrían disputar la competencia, ya que no es un torneo dentro del marco del Winter League Agreement.

De confirmarse esto, el campeón de la LVBP se quedaría sin disputar ningún torneo continental. Mientras tanto, el representante de Venezuela en la Serie de las Américas estaría conformado por jugadores semiprofesionales.

El medio mencionado anteriormente también reveló que está previsto que el torneo se dispute del 1 al 7 de febrero. Los campeones de las Ligas de Argentina (Club Daom), Panamá, Curaçao, Colombia y Nicaragua se darán cita en los Estadios Monumental Simón Bolívar de La Rinconada y el Fórum La Guaira de Macuto.

Mientras tanto, Cuba, Panamá y Brasil verán acción en calidad de selecciones.

Panamá, a través de las Águilas Metropolitanas, fueron los campeones del primer certamen de la Serie de las Américas celebrado este año en Managua, Nicaragua, luego de vencer en la Final a Leones de León, quienes participaron en representación del país anfitrión en ese entonces.

Cabe destacar que la Serie de las Américas es organizada y creada por la Asociación de Béisbol de las Américas (ABAM; por sus siglas oficiales), integrada por Panamá, Cuba, Nicaragua, Curazao, Argentina y Colombia para seguir incentivando el crecimiento del deporte en la región.