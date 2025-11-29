TRAGEDIA EN EL FÚTBOL: Hincha perdió la vida tras caer de un autobús previo a la final de la Copa Libertadores

Una tragedia salpica la final de la Copa Libertadores que se llevará a cabo este sábado, después de que un hincha perdiera la vida en Lima el viernes tras caer de un autobús que recorría la ciudad con fanáticos que alentaban a uno de los finalistas.

Todo ocurrió mientras la unidad recorría la ciudad el viernes, con hinchas del Palmeiras. Dicho club brasileño disputará el máximo trofeo continental de América esta tarde ante Flamengo.

Trascendió que el autobús recorría la capital de Perú, cuando en un momento dado, le tocaba pasar por debajo de un puente. Sin embargo, el aficionado no se percató de ello, por lo que se golpeó con la estructura y luego cayó al suelo.

La tragedia ocurrió debido a que tanto el hincha como otros seguidores viajaban. Unidades como estas están diseñadas para que los simpatizantes puedan alentar al aire libre. Sin embargo, el descuido del aficionado le terminó costando la vida.

PALMEIRAS LAMENTA MUERTE DE SU HINCHA

Tras el trágico suceso, el club Palmeiras recurrió a un comunicado para confirmar la muerte y lamentar lo ocurrido. «Palmeiras lamenta profundamente el fallecimiento del aficionado Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, quien se encontraba en Lima, Perú, para presenciar la final de la CONMEBOL Libertadores, programada para este sábado», escribió el conjunto carioca en sus redes sociales.

El equipo también confirmó cómo sucedieron los hechos, citando a las autoridades locales. «Expresamos nuestra solidaridad con la familia y amigos de Caue en este momento de dolor y tristeza», cerró su mensaje Palmeiras.

La gran final de la Copa Libertadores se disputará en el Estadio Monumental de Lima. El pitazo inicial se dará a las 5:00 p. m., hora de Venezuela.