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Tragedia en el fútbol español: Falleció Jesús de Miguel tras brutal choque con un arquero en pleno partido

Dianny Burrafato
Dianny Burrafato
4 Min de Lectura

El delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, murió a los 30 años debido a las secuelas de un gravísimo choque que sufrió durante el partido de la Segunda División contra el Andorra.

El lunes, ya en los últimos minutos del partido, el arquero del Andorra salió de forma muy agresiva a disputar una pelota y terminó golpeando fuertemente al delantero en el pecho y la cabeza con la rodilla.

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Jesús cayó completamente inconsciente en la cancha. Los médicos tuvieron que reanimarlo de urgencia en el mismo sitio durante más de diez minutos. Al ver la gravedad de la situación, el partido se suspendió de inmediato y el jugador fue trasladado al hospital. Tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por el impacto, su estado neurológico empeoró drásticamente y falleció este martes por la mañana.

Muchos se unieron para darle el último adiós. «Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, de Jesús de Miguel Alameda», expresó el Tenerife en su comunicado, difundido en redes sociales con una foto del jugador en blanco y negro.

«No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace», indicó el equipo.

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y varios otros clubes se han unido al luto por el fallecimiento del jugador del Tenerife.

«Mi más sentido pésame a familia y allegados y un fuerte abrazo al club, jugadores, equipo técnico, directiva y afición en estos duros momentos. Compartimos su dolor», escribió la ministra de Deportes, Milagros Tolón.

SUSPENDIDOS JUEGOS DE LA COPA DEL REY 

Como muestra de luto y respeto, la Federación Española de Fútbol suspendió todos los partidos de la Copa del Rey programados para este martes.

Este durísimo suceso ha conmocionado por completo al deporte internacional dejando en evidencia la vulnerabilidad de los atletas ante impactos de extrema gravedad en el terreno de juego.

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