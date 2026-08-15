«Todos son pastelitos»: Las incendiarias declaraciones de Shaquille O’Neal que descartan su regreso a la NBA

Shaquille O’Neal rompió el silencio y habló sobre la posibilidad de volver a jugar en la NBA, pero sus declaraciones causaron polémica, ya que también se refirió al nivel actual de los jugadores de la liga.

Durante una entrevista para Boardroom, replicada por Complex, el exjugador fue consultado sobre la posibilidad de volver a las canchas y respondió de manera tajante, refiriéndose a los jugadores actuales como «pastelitos».

El exjugador conversó con Rich Kleiman junto a Jamie Salter, fundador y presidente ejecutivo de Authentic Brands Group. Al ser consultado sobre si sentía nostalgia por el juego profesional, O’Neal respondió sin titubeos: «No. Nunca. Nunca».

Cuando Kleiman sugirió que esa frase podía cerrar la entrevista, el ganador de cuatro títulos con la NBA insistió y remató: «No contra estos ‘pastelitos'».

Lejos de quedarse callado, pidió expresamente que sus palabras se viralizaran: «Todos son ‘pastelitos’. Escríbanlo. Pónganlo en Twitter, Instagram y Facebook. Y lo dije yo».

No es la primera vez que el pívot recurre a ese calificativo. Complex recordó que en 2022 O’Neal ya había usado el mismo término al hablar de los salarios actuales de la liga, cuando aseguró que él estaría ganando 600 millones de dólares, una cifra que actualmente los jugadores perciben en apenas dos años de contrato.

En esa ocasión también deslizó que le hubiera gustado enfrentarse a «estos pequeños pastelitos» en la actualidad, reforzando una postura que mantiene sin variaciones y, con la cual de alguna manera, menosprecia la calidad de los jugadores de la NBA en comparación a su época.

SU ESTILO DE JUEGO «LO FAVORECERÍA»

Detrás de la frase esconde, sin dudas, un contraste generacional que O’Neal reivindica como parte de su identidad como jugador.

Su carrera arrancó en 1992, en una NBA marcada por los duelos entre pívots dominantes como Hakeem Olajuwon, Patrick Ewing, David Robinson y Karl Malone, muy distinta al baloncesto actual, con mayor espacio en la cancha, protagonismo del tiro de tres puntos y jugadores más versátiles.

El exastro considera que ese cambio de estilo lo favorecería, ya que su plan siempre fue dominar el juego interior ante rivales que, según él, carecen de la envergadura necesaria para frenarlo cerca del aro en la NBA de 2026.

Más allá de la provocación, las palabras de O’Neal ofrecen su mirada sobre el presente de la liga. Por un lado, reconoce el atractivo económico de la NBA actual, pero cuestiona su exigencia física y competitiva frente a la que él mismo vivió.