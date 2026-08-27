Todo listo para la LVBP, esta será la fecha de inicio y el calendario de la primera semana

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) confirmó que este 12 de octubre comienza la pelota venezolana y revelaron el calendario de la primera semana se competición.
«A encontrarnos en las gradas, a defender nuestros colores, a discutir cada jugada y a acompañarnos como siempre, especialmente en un año que nos ha recordado lo importante que es estar cerca», indicó la LVBP en sus redes sociales.
«Y sí… a celebrar nuestro título de campeones del mundo donde es: en el diamante. La temporada 2026-2027 está cada vez más cerca. Nos vemos pronto», añadió.
El lunes, 12 de octubre, se alzará el telón con el encuentro entre Tiburones de La Guaira contra los Navegantes del Magallanes.
A continuación el resto de partidos durante la primera semana:
Martes, 13 de octubre:
- Tigres de Aragua – Caribes de Anzoátegui
- Navegantes del Magallanes – Tiburones de La Guaira
- Leones del Caracas – Águilas del Zulia
Miércoles, 14 de octubre
- Tigres de Aragua – Caribes de Anzoátegui
- Bravos de Margarita – Cardenales de Lara
- Leones del Caracas – Águilas del Zulia
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Jueves, 15 de octubre
- Tiburones de La Guaira – Caribes de Anzoátegui
- Bravos de Margarita – Leones del Caracas
- Navegantes del Magallanes – Tigres de Aragua
- Cardenales de Lara – Águilas del Zulia
Viernes, 16 de octubre
- Tiburones de La Guaira – Caribes de Anzoátegui
- Bravos de Margarita – Leones del Caracas
- Tigres de Aragua – Navegantes del Magallanes
- Cardenales de Lara – Águilas del Zulia
Sábado ,17 de octubre
- Leones del Caracas – Caribes de Anzoátegui
- Tigres de Aragua – Tiburones de La Guaira
- Navegantes del Magallanes – Cardenales de Lara
- Bravos de Margarita – Águilas del Zulia
Domingo, 18 de octubre
- Leones del Caracas – Caribes de Anzoátegui
- Tiburones de La Guaira – Tigres de Aragua
- Cardenales de Lara – Navegantes del Magallanes
- Bravos de Margarita – Águilas del Zulia