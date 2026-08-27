Todo listo para la LVBP, esta será la fecha de inicio y el calendario de la primera semana

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) confirmó que este 12 de octubre comienza la pelota venezolana y revelaron el calendario de la primera semana se competición.

«A encontrarnos en las gradas, a defender nuestros colores, a discutir cada jugada y a acompañarnos como siempre, especialmente en un año que nos ha recordado lo importante que es estar cerca», indicó la LVBP en sus redes sociales.

«Y sí… a celebrar nuestro título de campeones del mundo donde es: en el diamante. La temporada 2026-2027 está cada vez más cerca. Nos vemos pronto», añadió.

El lunes, 12 de octubre, se alzará el telón con el encuentro entre Tiburones de La Guaira contra los Navegantes del Magallanes.

A continuación el resto de partidos durante la primera semana:

Martes, 13 de octubre:

Tigres de Aragua – Caribes de Anzoátegui

Navegantes del Magallanes – Tiburones de La Guaira

Leones del Caracas – Águilas del Zulia

Miércoles, 14 de octubre

Tigres de Aragua – Caribes de Anzoátegui

Bravos de Margarita – Cardenales de Lara

Leones del Caracas – Águilas del Zulia

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Jueves, 15 de octubre

Tiburones de La Guaira – Caribes de Anzoátegui

Bravos de Margarita – Leones del Caracas

Navegantes del Magallanes – Tigres de Aragua

Cardenales de Lara – Águilas del Zulia

Viernes, 16 de octubre

Tiburones de La Guaira – Caribes de Anzoátegui

Bravos de Margarita – Leones del Caracas

Tigres de Aragua – Navegantes del Magallanes

Cardenales de Lara – Águilas del Zulia

Sábado ,17 de octubre

Leones del Caracas – Caribes de Anzoátegui

Tigres de Aragua – Tiburones de La Guaira

Navegantes del Magallanes – Cardenales de Lara

Bravos de Margarita – Águilas del Zulia

Domingo, 18 de octubre