El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), emitió un fallo histórico que sacude al fútbol africano e internacional. A través de un fallo definitivo de última instancia, Marruecos fue declarado oficialmente como el campeón de la Copa Africana de Naciones 2025, despojando del título a la selección de Senegal tras una extensa deliberación del tribunal.

El fallo del máximo organismo de justicia deportiva obliga al combinado senegalés a devolver el trofeo continental que había alzado originalmente. A partir de esta resolución irrevocable, las autoridades competentes deberán galardonar al seleccionado marroquí, reescribiendo de manera oficial los registros históricos del torneo africano.

SENEGAL DEVUELVE EL TROFEO

El dictamen del TAS marca un precedente contundente en la historia reciente de la competición.

Al tratarse de un fallo definitivo, se agotan las vías de apelación ordinarias, consagrando definitivamente a los “Leones del Atlas” como los monarcas legítimos de la edición 2025.

Se espera que en el corto plazo se organice la logística formal para la devolución física de la copa por parte de Senegal.