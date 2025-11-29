TALENTO VENEZOLANO EN LA NIEVE: Esquiador Nicolás Claveau se clasificó para los Juegos Olímpicos de Invierno del próximo año

El esquiador venezolano, Nicolás Claveau, clasificó el viernes 28 de noviembre a los Juegos Olímpicos de Invierno, por lo que representará al país en Milán-Cortina 2026.

César Baena, su entrenador, confirmó a El Diario que el atleta selló su clasificación a la cita olímpica. Esto gracias a que logró un tiempo de 28:32,3 y un total de 214,10 puntos en el Mundial de la categoría que se celebró en Finlandia.

Cabe destacar que, para poder clasificar, los esquiadores debían mantener un puntaje por penalidades inferior a 300.

Nicolás Claveau nació en Venezuela. Sin embargo, reside en Canadá, país donde compitió en categorías juveniles y actualmente trabaja y estudia Ingeniería.

Gracias a su gesta, Venezuela regresará a unos Juegos Olímpicos de invierno en 2026, tras no clasificar a ningún atleta en las ediciones de Corea del Sur 2018 y Beijing 2022.

Baena, por su parte, contó un poco del recorrido de este joven atleta. Dijo que supo del caso de Claveau, quien tenía muchos años viviendo en Canadá y ese país lo había federado. Se comunicó con él en 2024 y allí empezaron el proceso para que representara oficialmente a Venezuela.

“Iniciamos un proceso para que Canadá liberara su licencia, nosotros metimos su carta de aceptación y sacamos el proceso de adquisición por parte de Venezuela. Él podía hacerlo porque nació en Venezuela y tenía su nacionalidad, pero se lo llevaron a Canadá de niño porque sus padres son canadienses, pero él quiere representar a Venezuela porque es su país y quiere sentir ese sentimiento tan bonito de llevar los colores de nuestra bandera”, comentó.

FALTA DE APOYO DEL GOBIERNO DE MADURO

A pesar de las capacidades de Claveau, Baena precisó que la falta de interés desde las autoridades del gobierno de Maduro representa uno de los principales desafíos logísticos en el proceso de la clasificación.

“Venezuela todavía no nos cree, lamentablemente no sé si nos toman en serio, porque nos dan excusas como que en este momento están en ciclos de macroeventos, pero la realidad es que Nicolás está muy cerca de la clasificación y de darle una alegría al país”, indicó.

Por todo lo anterior, invitó al ministro de Deporte, Franklin Carrillo, a que revise el caso de Nicolás Claveau y su proceso de clasificación de los Juegos Olímpicos de Invierno. Esto, con el fin de establecer un apoyo para su objetivo.