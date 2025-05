¿Seguirá el Bocha Batista al frente de la Vinotinto? Esto reveló el presidente de la FVF

La Vinotinto disputará un partido clave en la próxima jornada de Eliminatoria al tener que enfrentar a Bolivia. Sin embargo, muchos fanáticos han cuestionado el papel de Fernando «Bocha» Batista tras la ausencia de victorias en la selección.

Ante esto, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Giménez, fue cuestionado sobre si el técnico seguirá al frente del equipo a pesar del resultado en los próximos partidos.

«Se ha hecho una programación en base a eso (la continuidad del entrenador). Yo confío muchísimo en Bocha y en su cuerpo técnico», comentó durante una entrevista con Meridiano.

En ese sentido, sostuvo que «las expectativas y lo que hemos logrado ha sido con ellos, no es que fue con un técnico diferente».

«Realmente estamos bastante unidos, creemos en los proyectos y estoy seguro que vamos a conseguir los resultados que queremos de cara a estos partidos», expresó.

Jorge Giménez acotó que, a pesar de los momentos difíciles que vivió la Vinotinto tras la falta de victorias, la FVF siempre ha estado apoyando al equipo y cuerpo técnico.

«Yo creo que hemos estado en los momentos difíciles, donde realmente se ve el grupo. Creo que los jugadores, cuerpo técnico y en toda la federación estábamos al tanto de que era un momento donde la gente estaba presionando un poco», dijo.

«Sabíamos lo que habíamos hecho, lo que se había vivido en el primer año de clasificación, en la Copa América y nunca estuvo planteado hacer ningún cambio de nada, sino más bien unirnos. Obviamente hicimos muchísima crítica, autocrítica, en lo que es nosotros mismos, tanto jugadores como cuerpo técnico para lograr corregir los detalles y gracias a Dios pudimos sacar los tres puntos ante Perú», manifestó.

EL ERROR CON PÉKERMAN EN LA VINOTINTO

Por otra parte, Jorge Giménez confesó que haber contratado al técnico José Pékerman «fue el peor error» de su gestión.

«Mi mayor error fue haber traído a José (Pékerman) por el nombre y no por el momento. Quizá no haber tenido ese sexto sentido de saber que ya no estaba y sus intereses eran otros. Ese año lo pudimos haber ahorrado, no sólo en dinero, sino también en tiempo», apuntó en entrevista con Ruta Vinotinto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DEL REAL MADRID A LA CONMEBOL: CARLO ANCELOTTI ES EL NUEVO ENTRENADOR DE BRASIL

Asimismo, resaltó que Pékerman y Pascual Lezcano «querían ser amos y señores para trabajar sin ningún control».

«Fui la primera persona que se ilusionó con el proyecto. La manera en la que lo tomaron ellos, específicamente José y Pascual, fue muy diferente a lo que esperábamos», afirmó.