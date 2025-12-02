¿Se va José Alguacil? Los cambios que hicieron los Leones del Caracas que desataron polémica en redes

Los Leones del Caracas anunciaron este lunes varios cambios en su staff técnico tras caer al último puesto en la tabla de posiciones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

A través de un comunicado, el equipo de la capital acotó que Hensley Meulens, quien se desempeñaba como coach de banca, así como Mike Álvarez, el coach de pitcheo, no continuarán con los Leones.

«Desde la organización le deseamos el mayor de los éxitos a Meulens y Álvarez», señaló.

En ese sentido, el equipo apuntó que Óscar Escobar, quién ejercía el cargo de asistente del coach de bateo, será el nuevo coach de banca. Por su parte, Erick Pérez ahora asumirá el rol como coach de pitcheo por lo que resta de la temporada 2025-2026.

Asimismo, la gerencia de los Leones del Caracas ratificó a Ramón Castro como coach de bateo.

Sin embargo, no mencionaron qué pasará con el actual mánager José Alguacil, por lo que se da a entender que se mantendrá como el encargado de dirigir a los Leones. Esto a pesar de que en el último encuentro de Caracas en el Estadio Monumental ante los Bravos de Margarita, Alguacil recibió pitas y abucheos por parte de los fanáticos.

Vale mencionar que otros equipos han despedido a sus respectivos mánager por la mala racha esta temporada.

POLÉMICA EN REDES TRAS DECISIÓN DE LOS LEONES DEL CARACAS

A través de las redes sociales, muchos fanáticos de los melenudos han pedido el despido de Alguacil como mánager del equipo. Incluso, luego que se anunciaron estos cambios en el staff técnico se generó un debate en redes, ya que los seguidores no entienden las decisiones de la gerencia.

@fotosjeanflores: En SERIO EL COACH DE BANCA. ¿Alguacil le tiene un secreto a Cisnero?

@migueloropezam: Moverán a todos menos a quien verdaderamente es el cambio. Buenas noches.

@corvophotography: Que privilegiado está Alguacil en ese equipo Dios mío.

@alejandrodr17: Excelente. Falta el manager. Vamos, ustedes pueden!

@heissermp: Y alguacil pa’ cuando??

@davidnilor: Que beca tiene Alguacil. Increíble.

@rpalmitesta: a quien tienen que sacar es a Alguacil , que poder tendrá este señor o qué información maneja que lo hacen intocable?? una gerencia seria, profesional, ya lo habría despedido hace tiempo.