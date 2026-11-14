Sancionan con 12 partidos al portero de Andorra por la muerte del jugador del Tenerife

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sanciona con doce partidos de suspensión a Jesús Owono, portero del Andorra.

Tras la expulsión en el encuentro en Tenerife y en el que fue amonestado con roja directa tras una dura entrada al delantero local Jesús de Miguel, que falleció al día siguiente.

El Comité considera que «son constitutivos de una infracción grave tipificada en el artículo 102 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, cuya especial gravedad justifica la imposición de la sanción en su grado máximo, esto es, doce partidos de suspensión».

Acta arbitral

Este órgano recuerda en su resolución que, según el acta arbitral, el guardameta del Andorra fue «bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa» y añade que ninguno de los interesados ha formulado alegaciones a los hechos reflejados en dicha acta dentro del plazo reglamentario.

Además el Comité de Disciplina ha sancionado a otros jugadores del Andorra tras el encuentro de Tenerife.

Muerte del jugador



El delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, de 30 años, falleció 3 de noviembre en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria.

Trasladado tras el partido e ingresó en la unidad de cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió.

El percance tuvo lugar en el minuto 96 del partido disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion.

El atacante tinerfeñista colisionó de forma fortuita con el guardameta visitante, Jesús Owono, en la pugna por un balón dividido.

El choque obligó a suspender definitivamente el encuentro en el minuto 108 para facilitar la entrada sobre el terreno de juego de los servicios sanitarios.

Con información EFE