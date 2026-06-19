VIDEO | AREPA POWER: Salvador Pérez es el nuevo rey de jonrones en Kansas City

(EFE).- El venezolano Salvador Pérez agrandó su historia con los Reales de Kansas City al conectar el cuadrangular número 137 de su carrera en el Kauffman Stadium y dejó atrás al legendario George Brett como el jugador con más jonrones en los 54 años de historia del emblemático estadio.

El batacazo llegó el jueves en la sexta entrada de la contundente victoria de los Reales por 14-6 sobre los Cardenales de San Luis.

La novena de Kansas City, que acumuló 17 imparables, su cifra más alta de la temporada.

El capitán de los Reales llegó además a 313 jonrones de por vida en las Grandes Ligas y quedó a apenas cuatro de igualar los 317 de Brett como máximo jonronero en la historia de la franquicia.

Salvador Perez hits his 137th Kauffman Stadium homer, breaking a tie with George Brett for most by any player in this ballpark! pic.twitter.com/BoDCYVCd8S — MLB (@MLB) June 19, 2026

De superar esa cifra, se convertiría en el primer venezolano en liderar el departamento histórico de cuadrangulares de una organización de las Mayores.

Tras el encuentro, el receptor venezolano restó protagonismo a su logro personal y aseguró sentirse «bastante contento», aunque subrayó que lo que más satisfacción le produjo fue «haber ganado esta noche».

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Pérez, ahora conocido entre los aficionados como «The King of The K» por la marca de cuadrangulares, afirmó en su comparecencia ante los medios de comunicación que intenta mantener la concentración en el presente pese a estar cada vez más cerca de otro récord histórico de la franquicia.

Sobre haber superado la marca de cuadrangulares de Brett en el estadio, explicó que trata de «no pensar mucho en eso», sino salir a «hacer su trabajo cada noche».

El venezolano confesó además que al cruzar el plato tras su histórico cuadrangular pasó por su mente «de donde vengo, como llegué aquí y que no fue nada fácil, mi familia, mi madre, mi esposa, de como han apoyado», también tuvo palabras de agradecimiento para los aficionados de Kansas City por el respaldo que le han brindado a lo largo de su carrera.

En la actual temporada, el máscara venezolano batea para .207, producto de 57 imparables en 275 turnos al bate, con 10 cuadrangulares y en el departamento de carreras anotados y empujadas suma 27.

La hazaña adquiere aún más relevancia al comparar la frecuencia con la que ambos lograron sus conexiones en Kansas City. Mientras Brett necesitó 1.363 partidos en el Kauffman Stadium para alcanzar los 137 jonrones, Pérez consiguió la marca en apenas 881 encuentros desde su debut en 2011.

El venezolano también alcanzó los 651 extrabases en su carrera y registró su juego número 83 con al menos tres imparables actuando como receptor, sumando más méritos para su llegada al Salón de la Fama.

Cuando Pérez alcance la marca histórica de Brett con los Reales, se unirá a un selecto grupo de jugadores activos que poseen el récord de jonrones de sus actuales franquicias, junto al estadounidense Mike Trout (421) con los Angelinos de Los Ángeles y el dominicano Manny Machado (206) con los Padres de San Diego.