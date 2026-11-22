El venezolano Salomón Rondón convirtió este sabado su decimoséptimo gol para consolidarse como líder anotador del torneo Apertura del fútbol mexicano, en la victoria del Pachuca, 2-0 sobre Toluca, que metió a los Tuzos en los cuartos de final del torneo.

Alan Bautista y Rondón, de penalti, le dieron forma al triunfo de Pachuca, que saltó al séptimo lugar.

Necesitado de ganar para seguir vivo, el Pachuca salió a buscar goles y estuvo cerca de conseguirlo, pero Rondón quedó tres veces en fuera de lugar.

Toluca también pisó el área rival y en el 40 estuvo a punto de irse delante; el portugués Paulinho aceptó una asistencia de Alexis Vega y remató de derecha con todo a favor; el guardameta Carlos Moreno atajó y mantuvo el duelo sin anotaciones.

Pachuca salió con líneas adelantadas a la segunda mitad y en el 47 tomó ventaja con un gol de Bautista, a pase de Rondón.

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Los dos cuadros presionaron en las área rivales y fue el de casa el que aumentó la ventaja con un penalti bien ejecutado en el 89 por Rondón, tras una falta en el área del guardameta Hugo González, expulsado y sustituido en el arco por Paulinho.

En otro partido, el panameño Ismael Díaz convirtió un gol para darle al León una victoria por 1-2 sobre el Santos Laguna, que le dio el acceso a cuartos a los ganadores y eliminó a los derrotados.

El Santos Laguna sufrió la expulsión del colombiano Kevin Palacios y el León se impuso con un autogol de Emmanuel Echeverría y otro tanto de Díaz. Por Santos anotó el argentino Ramiro Sordo.

La jornada seguirá más tarde cuando el Pumas UNAM recibirá al Monterrey y Tigres UANL al América.

El Cruz Azul, líder de la tabla de posiciones, visitará este domingo a las Chivas de Guadalajara y el Querétaro recibirá al Necaxa.

CON INFORMACIÓN DE EFE