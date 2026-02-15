Predicciones matemáticas arrojaron a los tres equipos que más probabilidades tienen de ganar el Mundial

Un estudio matemático realizado por Opta Analyst, plataforma de contenido deportivo impulsada por la empresa británica Stats Perform, arrojó las probabilidades porcentuales que tiene cada selección de ganar la Copa del Mundo, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio del presente año en México, Estados Unidos y Canadá.

Aunque la Argentina de Leo Messi intentará defender su condición de campeona mundial, tras ganar la Copa América 2024 y culminar las eliminatorias sudamericanas en lo más alto de la tabla de posiciones con nueve puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, Ecuador, estas predicciones no la posicionan como la principal favorita al título.

El gran candidato a quedarse con el torneo, es España, rival de la selección argentina en la Finalissima del 27 de marzo. De acuerdo a las proyecciones de Opta Analyst, la oncena ibérica tiene un 17% de probabilidades de ganar su segundo mundial, tras el obtenido en Sudáfrica en 2010.

FRANCIA E INGLATERRA COMPLETAN EL PODIO DE FAVORITOS

Más atrás aparece Francia, finalista de las últimas dos ediciones, ganando en Rusia 2018 y cediendo en penales ante los argentinos en Qatar 2022. Los galos tienen un 14,1% de posibilidades de festejar el título.

Inglaterra completa el podio de candidatos de acuerdo a las estimaciones de Opta, que le dan un 11,8% de probabilidades de quedarse con el trofeo.

Por su parte, los dirigidos por Lionel Scaloni recién aparecen en cuarto lugar entre los favoritos, con un 8,7% de chances de repetir el título.

Si Argentina finaliza en lo más alto de su grupo, que comparte con Jordania, Austria y Argelia, igualmente podría cruzarse con el resto de los candidatos antes de llegar a la final.

Por ejemplo, si la Roja también es líder, solo se cruzarían en el partido decisivo, pero si termina segunda se enfrentaría a los actuales campeones en 16vos de final.

Una situación similar se presenta con Francia, que de liderar su zona solo se enfrentaría a Argentina en la final, reeditando el último partido de Qatar 2022, pero si quedan segundos podrían verse las caras en semifinales.

Con los ingleses, ocurre lo contrario, si quedan primeros en su llave, igual que los albicelestes, se cruzarían en la ronda de los cuatro mejores, pero si ambos son escoltas en su grupo, podrían verse en la final en caso de que vayan avanzando.

También existe la posibilidad de que alguno de estos partidos pueda darse en otro momento de la competencia si la selección argentina no logra terminar en lo más alto de su grupo. Lo mismo ocurriría si alguno de los cuatro seleccionados en cuestión queda como mejor tercero en la instancia inicial.