Polémica con la Federación Venezolana de Karate: Atleta denunció que la sacaron del Mundial por no pagar «costoso» paquete de viaje

La atleta venezolana, Valentina Mora, número dos del mundo en Karate D.O. categoría Sub-21, denunció que la Federación Venezolana la sacó del Mundial debido a que ella no quiso pagar el paquete de viaje que le estaban imponiendo y pretendía viajar al evento con recursos propios.

«El pasado mes de agosto me convocaron al Campeonato Mundial de Karate en Polonia debido a mi condición como número uno de Venezuela, número uno de América y número dos del Mundo. Dicho aval me fue revocado y negada mi participación en el evento por decisión unánime de la junta directiva de la Federación Venezolana de Karate D.O. por el simple hecho de no estar de acuerdo con el paquete que ellos aprobaron debido a sus elevados costos», indicó la criolla en un video compartido en sus redes sociales.

En este sentido, señaló que a su juicio la Federación la quería hacer pagar un precio más elevado de lo que corresponde. «Es importante mencionar que este paquete, el cual solamente cubría los gastos de boletos aéreos y hospedaje tenía un costo de 3.800 euros o 4.400 dólares, sin incluir inscripción, alimentación, entre otros gastos que puedan surgir».

Mora resaltó que no le estaba pidiendo nada a la Federación más allá de que la dejaran participar. «Desde los 12 años que integro la selección de Venezuela el 100% de mis gastos de mi carrera deportiva los han cubierto mis padres, de la mano de empresas privadas y aliados comerciales. No es transparente que yo a mis patrocinadores les presente un presupuesto que está exagerado y lejos de la realidad».

«Es un poco frustrante y desmotiva mucho el hecho de que la Federación Venezolana estuviera negada a permitirme costear mi participación en el evento como lo he venido haciendo durante los siete años que tengo integrando la selección de Venezuela», concluyó.