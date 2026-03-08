PASO PERFECTO: Venezuela mantuvo su invicto en el Clásico Mundial de Béisbol al apalear a Israel

La selección de Venezuela continúa con su paso perfecto al concretar su segundo triunfo en igual número de compromisos en el Clásico Mundial de Béisbol, después de apalear 11 a 3 a Israel en un encuentro disputado en el loanDepot Park de Miami el sábado.

La representación venezolana picó adelante en el mismo primer inning. Con un racimo de cuatro anotaciones, explotaron al abridor israelí. No fue hasta el quinto que el rival de Venezuela descontó con una sola rayita.

No obstante, un jonrón de Luis Arráez devolvió la ventaja de cuatro para la selección venezolana. En la apertura del sexto, un cuadrangular colocó el encuentro 5-2.

Sin embargo, Venezuela le tendió una emboscada a Israel nuevamente en la baja de ese episodio. Con las bases llenas, «El Barrendero» Maikel García trajo dos con sencillo y la escena quedó servida para Arráez, quien nuevamente la desapareció por el jardín derecho con dos a bordo para colocar el choque 10-2.

Ya en la baja del séptimo, Venezuela fabricó su undécima carrera, mientras que Israel, con un jonrón solitario en el noveno, selló el marcador final de 11 a 3 a favor de los criollos.

LOS MÁS DESTACADOS POR VENEZUELA

Sin duda que la bujía de la noche para Venezuela fue Luis «La Regadera» Arráez, quien comandó la ofensiva criolla al irse de 5-4 con dos jonrones y cinco remolcadas. Asimismo, también destacaron Eugenio Suárez y García, con dos impulsadas cada uno.

«Bolibomba», que entró como titular, despachó un bambinazo de dos carreras en la baja del primero y se fue de 4-2.

También destacó la labor del abridor Emmanuel de Jesús. El lanzador, que viene de ser campeón de la LVBP con Navegantes del Magallanes, se llevó la victoria al trabajar cinco innings y permitir solo una carrera y dos hits.

Venezuela estará de descanso este domingo y el lunes volverá para medirse con el combinado de Nicaragua.