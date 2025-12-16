Deportes

Ousmane Dembelé fue premiado con el The Best al mejor jugador de 2025

Caraota Digital
Por Caraota Digital
1 Min de Lectura
1 Min de Lectura

(EFE).- El francés Ousmane Dembelé, delantero del París Saint Germain, fue galardonado este lunes con el premio The Best al mejor jugador de 2025 que otorga la FIFA en un acto celebrado en Doha.

Dembelé, que fue reconocido en septiembre con el Balón de Oro, precedió en la clasificación del premio a su compatriota Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, y al español Lamine Yamal, extremo del Barcelona.

Leer Más

¿Qué miras bobo?, el video de Messi tras la victoria contra Países Bajos que encendió la polémica
VIRAL: Jugadores del AS Mónaco quedaron en ropa interior tras insólito incidente en un avión previo al partido de Champions
«Estamos muy dolidos»: Los mensajes que enviaron los jugadores de la Vinotinto tras la derrota ante Uruguay

Dembelé, de 28 años, brilló y fue determinante en la gran temporada pasada cuajada por el París Saint Germain, al contribuir decisivamente a ganar la Ligue 1, la Copa francesa, la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa.

El futbolista de Vernon, exjugador del Barcelona, releva en el palmarés del galardón al brasileño Vinicius Junior, extremo del Real Madrid.

EFE
ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

EN VIDEO: Cayó turista aberrado en Brasil, lo pillaron grabando mujeres en una playa y un perturbador mensaje en su celular
Mundo
«Fue una de las peores experiencias»: Periodistas chilenos habrían sido retenidos en la frontera venezolana
Mundo
Tito El Bambino habló sin filtros: ¿Por qué le regaló un reloj de $14.000 a Daniela Barranco?
Caraota Show